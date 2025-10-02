Ανακρίβειες για το Μεσανατολικό από Τραμπ που “βλέπει” λύση μετά από 3.000 χρόνια

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης κρατά 3.000 χρόνια, μια ανακρίβεια που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά και ερωτήματα για ενδεχόμενη σκοπιμότητά της.

Ως άλλος ειρηνοποιός, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε εκ νέου στον πόλεμο στη Γάζα και στην επίλυση του Παλαιστινιακού. Και για ακόμη μια φορά, τα λεγόμενά του προκάλεσαν αίσθηση.

Σε συνέντευξή του στο One America News Network, απόσπασμα της οποίας δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Μεσανατολικό “θα μπορούσε πολύ καλά να επιλυθεί” μετά από περίπου 3.000 χρόνια, προαναγγέλλοντας μια νέα εποχή ειρήνης στην περιοχή.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του εγείρουν ερωτήματα για την ιστορική ακρίβεια και τις πραγματικές προθέσεις πίσω από αυτές.

Χαρακτηριστικά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τα εξής: “Φαίνεται ότι το Μεσανατολικό θα μπορούσε πολύ εύκολα να επιλυθεί μετά από περίπου 3.000 χρόνια”.

Η εν λόγω δήλωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ιστορική ακρίβεια αυτής της εκτίμησης αμφισβητείται. Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δηλώνει λανθασμένα ότι η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης κρατά χιλιάδες χρόνια, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε παρόμοια δήλωση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ιστορική ανακρίβεια ή πολιτική στρατηγική;

Το Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948. Εκείνη τη χρονιά πραγματοποιήθηκε ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, ο οποίος συνοδεύτηκε από τον αναγκαστικό εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τις πόλεις τους από τις σιωνιστικές δυνάμεις.

Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και σιωνιστών αποικιοκρατών. Ωστόσο, το ίδιο το σιωνιστικό κίνημα ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, με το πρώτο Σιωνιστικό Κογκρέσο να πραγματοποιείται το 1897 – πολύ μακριά από τα 3.000 χρόνια που αναφέρει ο Τραμπ.

Η αναφορά του λοιπόν φαίνεται να αγνοεί τις σύγχρονες πολιτικές και ιστορικές εξελίξεις.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει φροντίσει να γνωστοποιήσει το όραμά του για τη Λωρίδα της Γάζας ως “Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής”. Με τη χρήση της λέξης “ανάπτυξη”, έχει προτείνει την ανακατασκευή της περιοχής και την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.

Ωστόσο, οι προτάσεις του έχουν προκαλέσει -δικαίως- ανησυχία, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί πιθανότατα αποκλειστικά με την εκδίωξη των Παλαιστινίων και την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της περιοχής.

Ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις προτάσεις του Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς νομιμότητας.