Λήξη συναγερμού στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο μετά τον εντοπισμό drones

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αεροδρομίων της Κοπεγχάγης και του Όσλο που είχαν κλείσει αφού εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο της.

Άνοιξε εκ νέου το πρωί της Τρίτης (23/9) το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης (KBHL.CO), το πιο πολυσύχναστο στη Σκανδιναβία, το οποίο είχε διακόψει την λειτουργία του για σχεδόν τέσσερις ώρες έπειτα από εντοπισμό drones.

Παράλληλα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανεστάλη και η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor.

Ωστόσο, ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά στις 3:22 π.μ..

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να διαπιστώσει τι είδους drones είναι αυτά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υποδιευθυντής της Αστυνομίας της Κοπεγχάγης, Γιάκομπ Χάνσεν. «Τα drones εξαφανίστηκαν και δεν έχουμε καταφέρει να κατασχέσουμε κανένα», πρόσθεσε.

Ο Χάνσεν είπε ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας θα συνεργαστούν για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Η δανική αστυνομία είχε δηλώσει νωρίτερα τη Δευτέρα ότι δύο ή τρία μεγάλα drones είχαν θεαθεί να πετούν κοντά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar, το αεροδρόμιο σταμάτησε τις λειτουργίες του στις 8:26 μ.μ. (18:26 GMT) της Δευτέρας. Περίπου 50 πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ανέφερε η FlightRadar στην πλατφόρμα X.

Μετά την επαναλειτουργία, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε στο X ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις και κάποιες ακυρώσεις αναχωρήσεων, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες.

Τα συμβάντα αυτά ακολούθησαν του χάους που επικράτησε σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τις τελευταίες ημέρες.

Την περασμένη Παρασκευή, μια κυβερνοεπίθεση έθεσε εκτός λειτουργίας τα συστήματα check-in και επιβίβασης της Collins Aerospace, θυγατρικής της RTX (RTX.N), επηρεάζοντας τη λειτουργία στα αεροδρόμια Heathrow στο Λονδίνο, Βερολίνου και Βρυξελλών. Καθ’ όλο το Σαββατοκύριακο και μέχρι τη Δευτέρα, τα προβλήματα συνέχισαν να προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις.