Anthony Bourdain: Αποκαλύψεις για τις τελευταίες οδυνηρές μέρες πριν τον θάνατό του

Μία νέα βιογραφία ρίχνει φως στις τελευταίες οδυνηρές μέρες που οδήγησαν στον θάνατο του Anthony Bourdain.

Το βιβλίο του δημοσιογράφου Τσαρλς Λίρσεν για τον σεφ, συγγραφέα και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών με τίτλο «Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain», κυκλοφορεί στις 11 Οκτωβρίου και αποσπάσματά του δημοσιεύθηκαν στους «New York Times».

Το βιβλίο περιλαμβάνει μηνύματα που φέρεται να έστειλε ο Bourdain, ο οποίος αυτοκτόνησε στις 8 Ιουνίου 2018, τις τελευταίες του μέρες.

«Μισώ τους θαυμαστές μου. Μισώ να είμαι διάσημος. Μισώ τη δουλειά μου» έγραψε ο σεφ σε μήνυμα προς την εν διαστάσει σύζυγό του Οτάβια Μπουζία Μπουρντέν προσθέτοντας: «Είμαι μόνος και ζω σε διαρκή αβεβαιότητα». Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2007-2016 και απέκτησε μία κόρη, την Αριάν, 15 ετών.

Το βιβλίο εμβαθύνει επίσης στην ταραγμένη σχέση του Bourdain με την Argento, με την οποία είχε σχέση για περίπου δύο χρόνια μετά τον χωρισμό από την Μπουζία-Μπουρντέν.

Ο Bourdain αντάλλαξε μηνύματα με την Argento στην οποία φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν του άρεσε το βιβλίο για τη ζωή του.

Και οι δύο τους φέρονται να ενοχλήθηκαν από στιγμιότυπα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους αφορούσαν.

Η Argento φωτογραφήθηκε να χορεύει με τον Γάλλο ρεπόρτερ Ουγκό Κλεμάν στο λόμπι του Hotel de Russie στη Ρώμη, όπου η ίδια και ο Bourdain είχαν μείνει μαζί.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με το βιβλίο μάλωσε, με εκείνον να της στέλνει μήνυμα αφού είδε τη φωτογραφία: «Είμαι καλά. Δεν είμαι εμπαθής. Δεν ζηλεύω που ήσουν με άλλον άντρα. Δεν έχω την κυριότητά σου. Είσαι ελεύθερη. Όπως είπα. Όπως υποσχέθηκα. Όπως πραγματικά εννοούσα. Αλλά ήσουν απρόσεκτη. Ήσουν απερίσκεπτη με την καρδιά μου. Τη ζωή μου».

Ο αείμνηστος τηλεοπτικός σταρ πιστεύεται ότι είχε πληγωθεί που η «συνάντηση» έγινε σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο είχαν περάσει χρόνο μαζί. Η Argento απάντησε: «Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό» και ο Bourdain ρώτησε: «Μπορώ να κάνω κάτι;»

Το βιβλίο έχει επικριθεί από την Argento, μέλη της οικογένειας και τους φίλους του Bourdain, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Κρίστοφερ.

