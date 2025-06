Χιλιάδες συρρέουν στο Σύνταγμα για την Παλαιστίνη – Προκλητική παρουσία των ΜΑΤ

Χιλιάδες κόσμου βρίσκεται στο Σύνταγμα για τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Με πανό στα χρώματα της Παλαιστίνης και συνθήματα κατά της γενοκτονίας αναμένεται να ξεκινήσει η πορεία.

Δυναμικό παρών δίνουν χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας στο Σύνταγμα ήδη από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (15/6) -και παρά τη δυσκολία μετακίνησης, καθώς ο σταθμός του Μετρό “Σύνταγμα” είναι κλειστός από τις 18:00 κατόπιν εντολής της ΕΛΑΣ- ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα φορέων και συλλογικοτήτων για τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Με το βλέμμα στη Γάζα αλλά και στη θαρραλέα πρωτοβουλία March to Gaza, τα μέλη της οποίας βρίσκονται στο Κάιρο, όπου οργανώνουν τα επόμενα βήματά τους για το ταξίδι τους με προορισμό τη Ράφα, πλήθος κόσμου με κεφίγιες και παλαιστινιακές σημαίες άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω στις 19:00 μπροστά από τη Βουλή, ενώ αμέσως την εμφάνισή τους έκαναν και δυνάμεις των ΜΑΤ που παρατάχθηκαν μπροστά από τους διαδηλωτές.

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της Ημέρας Παγκόσμιας Δράσης για την Παλαιστίνη, από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Τα συνθήματα που κυριαρχούν είναι “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”, “Νίκη στην Ιντιφάντα”, “Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη”, “Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά”, “From the river to the sea Palestine will be free”, ενώ οι διαδηλωτές ζητούν να φύγουν τα ΜΑΤ από την πορεία, φωνάζοντας συνθήματα όπως “Έξω από την πορεία η αστυνομία”.

Λίγα λεπτά αργότερα τα ΜΑΤ παρατάχθηκαν μπροστά από τη Βουλή, με τους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στη Λεωφόρο Αμαλίας και να κλείνουν τον δρόμο.

Όσο περνά η ώρα, ολοένα και περισσότεροι διαδηλωτές προσέρχονται, καθώς εντός της επόμενης ώρας αναμένεται να ξεκινήσει η πορεία, με τους διαδηλωτές να έχουν φτάσει μπροστά από τη Βουλή, αναγκάζοντας τις δυνάμεις των ΜΑΤ να υποχωρήσουν στο προαύλιο της Βουλής.

Την ίδια στιγμή, δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν κλείσει τη Βασιλίσσης Σοφίας, όπου εκτός από άνδρες των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί και κλούβες.

Σημειώνεται ότι σήμερα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 40 συγκεντρώσεις σε διαφορετικά σημεία της χώρας, από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη.

“Να διαδηλώσουμε και να φωνάξουμε για την Παλαιστίνη. Να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στην ελληνική αποστολή. Να πιέσουμε επιτέλους την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να συνεργάζεται με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ, να σταματήσει να είναι συνενοχή στη γενοκτονία” αναφέρει η πρωτοβουλία March to Gaza Greece σε ανάρτησή της στα social media για τη σημερινή κινητοποίηση.

