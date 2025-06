Η Ανάφη φωνάζει “Free Gaza” – Δράση υπέρ της Παλαιστίνης σε παραλία του νησιού

“Από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη” και στην Ανάφη. Η δράση ντόπιων και τουριστών και το μήνυμα για τη Γάζα.

Παγκόσμια ημέρα δράσης ενάντια στη γενοκτονία που παρακολουθούμε εδώ και μήνες σε ζωντανή σύνδεση να διαδραματίζεται στην Παλαιστίνη, και σε δεκάδες πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, διοργανώνονται σήμερα συλλαλητήρια κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

Ακόμα και στην Ανάφη.

Εκεί συγκεντρώθηκαν σήμερα, Κυριακή (15/06) κάτοικοι του νησιού, εργαζόμενοι και παραθεριστές σε μία ελάχιστη κίνηση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Σχηματίζοντας με πέτρες στην παραλία Κλεισίδι στο νησί της Ανάφης το σύνθημα “Free Gaza” φωνάζουν και αυτοί με τη σειρά τους “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”, όπως ετοιμάζονται να κάνουν χιλιάδες πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Το μήνυμα τους:

“Ντόπιες – εργαζόμενοι και παραθεριστές από το νησί της Ανάφης προβήκαμε σήμερα παγκόσμια ημέρα κατά της γενοκτονίας της Παλαιστίνης σε μια ελάχιστη κίνηση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

ΝΙΚΗ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

FROM THE RIVER TO THE SEE PALESTINE WILL BE FREE“.

Υπενθυμίζεται πως υπάρχουν 40 καλέσματα για σήμερα σε πολλές πόλεις και νησιά της Ελλάδας.

“Παγκόσμια ημέρα δράσης ενάντια στην γενοκτονία – λευτεριά στην Παλαιστίνη. Την Κυριακή να βρεθούμε όλοι και όλες στους δρόμους και σε κάθε γωνιά και πλατεία της χώρας. Να διαδηλώσουμε και να φωνάξουμε για την Παλαιστίνη. Να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στην ελληνική αποστολή. Να πιέσουμε επιτέλους την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να συνεργάζεται με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ, να σταματήσει να είναι συνενοχή στη γενοκτονία” αναφέρει η ανακοίνωση με τα καλέσματα για τις αυριανές κινητοποιήσεις“, αναφέρει η πρωτοβουλία March to Gaza Greece σε ανάρτησή της στα social media.

Αναλυτικά τα καλέσματα για σήμερα, Κυριακή 15 Ιουνίου: