Αντιδράσεις για τη δήλωση Μελόνι για τις πάστες στα Κυριακάτικα τραπέζια

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, θυμήθηκε τις πάστες που έτρωγε ως παιδί στα οικογενειακά τραπέζια της Κυριακής και εξόργισε την αντιπολίτευση.

Η Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε, σήμερα, σε πρωτοβουλία για την προώθηση της υποψηφιότητας της ιταλικής κουζίνας, ως άυλης πολιτιστικής κληρονομίας της Unesco. Κατά τη διάρκεια σύνδεσης με εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης της Rai, η παρουσιάστρια ρώτησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό «ποια είναι η ανάμνησή της, από τα οικογενειακά τραπέζια της Κυριακής, όταν ήταν μικρή».

«Συνήθως πηγαίναμε στους παππούδες μου και στην περίπτωσή μου -όπως πιστεύω και σε πολλές άλλες ιταλικές οικογένειες- συνδέεται με τις πάστες. Την Κυριακή αγοράζαμε τις πάστες και, τα τραπέζια αυτά, αποτελούν μια ανάμνηση που με συνέδεσε έντονα με τους γονείς της μητέρας μου», απάντησε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Ο διάλογος αυτός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ιταλικής αντιπολίτευσης. «Πρόκειται για μια τεράστια διαφήμιση από κανάλι το οποίο ελέγχει η κυβέρνηση Μελόνι», υπογράμμισε το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η πρωθυπουργός συνεχίζει να αρνείται να έρθει στη βουλή, για να εξηγήσει τι θα κάνει η Ιταλία, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης. Βρίσκει τον χρόνο, όμως, για να φτιάξει διαφημιστικά μηνύματα, για να μας εξηγήσει ποια γεύματα και ποιες πάστες της αρέσουν», τόνισε η γραμματέας των «Δημοκρατικών», Έλι Σλάιν.

Το δε Κίνημα Πέντε Αστέρων, πρόσθεσε ότι «προκαλεί λύπη να παρακολουθεί, κανείς, συνέντευξη αυτού του είδους στην πρωθυπουργό της χώρας, ενώ σύντομα οι κάτοικοι σειράς ιταλικών περιφερειών, θα πρέπει να κληθούν στις κάλπες».

«Η αντιπολίτευση χάνει κάθε χρήσιμη ευκαιρία που της προσφέρεται, για να στηρίξει την Ιταλία. Εμείς βοηθάμε πάντα τη χώρα μας, ασχέτως από το αν κυβερνούν οι αντίπαλοί μας», απάντησε το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας».