Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ αναχαίτισε 39 πλοία – Προς απέλαση τα πληρώματα

Τουλάχιστον 39 πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla φαίνεται πως έχουν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις και κατευθύνονται στο λιμάνι του Άσντοντ, μαζί με τα πληρώματά που κρατούνται από το Ισραήλ, προκειμένου να απελαθούν.

Αυτό γνωστοποίησε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου. Γνωστοποίησε πως όλα τα άτομα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τόνισε ότι ως ελληνικό ΥΠΕΞ“θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά“.

Πλάνα από το ελληνικό σκάφος “Οξυγόνο” που αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς του March to Gaza, δείχνουν την αναχαίτιση του σκάφους από τις ισραηλινές δυνάμεις, όπου σημειώθηκε στις 06.23 ώρα Ελλάδας σε διεθνή ύδατα. Τα 7 άτομα του πληρώματος απήχθησαν και οδηγούνται στο λιμάνι του Άσντοντ.

To March to Gaza στην τελευταία του ενημέρωση γνωστοποίησε ότι έχει χάσει την επαφή με τα πλοία «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi». “Τα πλοία μας έχουν πιθανώς αναχαιτιστεί και τα πληρώματα έχουν απαχθεί χωρίς τη θέληση τους και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας”.

Με ανακοίνωση, το March to Gaza Greece καλεί την ελληνική κυβέρνηση “να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια για την προστασία των Ελλήνων και Ελληνίδων που επιβαίνουν σε αυτά. Το Ισραήλ, μετά από μία ακόμα πράξη πειρατείας και κυρίαρχα μετά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία, την τρίτη μέσα στο 2025, δεν μπορεί άλλο να αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας”.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με ανάρτηση του στο X, γνωστοποίησε πως μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν, κατευθύνονται προς το Ισραήλ, όπου θα αρχίσουν οι διαδικασίες απέλασης τους προς την Ευρώπη και διαβεβαιώνει ότι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία.

Πέντε από τα άτομα που επέβαιναν στο ολλανδικό πλοίο Mohammad Bhar θα ξεκινήσουν απεργία πείνας, όπως δήλωσαν στο ANP. «Αρνούμαστε να δεχτούμε τρόφιμα από έναν οργανισμό που λιμοκτονεί τους Παλαιστινίους, μεταξύ άλλων με τον παράνομο αποκλεισμό που προσπαθήσαμε να σπάσουμε», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι ακτιβιστές.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης των σκαφών, τέσσερα σκάφη συνεχίζουν να πλέουν, ενώ ένα μόλις σκάφος, το Mikeno, εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Γάζας.

Η ενημέρωση του ΥΠΕΞ για τους Έλληνες επιβάτες που απήχθησαν από το Ισραήλ

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Λένα Ζωχιού στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Γάζας.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των πολιτών» τόνισε η κ. Ζωχιού. Να σημειωθεί ότι δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού αναχαίτισαν το ελληνικό πλοίο “Οξυγόνο”, που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla πρκειμένου να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Η κ. Ζωχιού τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, σημείωσε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Η κ. Ζωχιού είπε ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις, σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο».

Κινητοποιήσεις συμπαράστασης και διεθνής αντιδράσεις

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/10), όπου πολίτες και συλλογικότητες καταδικάζουν την επιχείρηση αναχαίτισης του διεθνούς στόλου Global Sumud Flotilla.

Συγκέντρωση για το Global Sumud Flotilla στο υπουργείο Εξωτερικών NEWS 24/7

Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. “Πιέζουμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή των εκατοντάδων απαχθέντων” σημειώνει το March to Gaza Greece, με την πρωτοβουλία να καλεί σε συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης.

Σειρά κινητοποιήσεων αλληλεγγύης προς τα μέλη της Global Sumud Flottilla σημειώθηκαν σε πολλές ιταλικές πόλεις, με το μεγαλύτερο συνδικάτο της Ιταλίας να προκηρύσσει γενική απεργία την Παρασκευή ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Χιλιάδες άτομα στην Τουρκία διαδήλωσαν έξω από την ισραηλινή πρεσβεία για τις επιθέσεις που δέχθηκαν τα σκάφη του στολίσκου.

Η υπουργός Εργασίας και αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ισπανίας, Γιολάντα Ντίαθ, χαρακτήρισε την επίθεση ως «έγκλημα κατά του διεθνούς δικαίου» και ζήτησε από το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους συλληφθέντες.

Σε ανάρτησή της στο Bluesky, πρόσθεσε ότι «η ΕΕ πρέπει τώρα να διακόψει τις σχέσεις με το Ισραήλ».

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ανακοίνωση, τονίζοντας ότι επρόκειτο για «μια ειρηνική και ανθρωπιστική πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών» και κάλεσε σε σεβασμό της «σωματικής ακεραιότητας και των δικαιωμάτων» των Ισπανών πολιτών που επέβαιναν. Η ανακοίνωση καταλήγει: «Η Ισπανία θα συνεχίσει να απαιτεί τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την μαζική είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών: Παλαιστίνη και Ισραήλ, ζώντας πλευρά-πλευρά σε ειρήνη και ασφάλεια».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστίνης καταδίκασε την «επίθεση και επιθετικότητα» του Ισραήλ κατά του στολίσκου που έπλεε προς τη Γάζα.

Όπως αναφέρει, εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» για την ασφάλεια των επιβατών και θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για την «ασφάλεια και ευημερία» τους.