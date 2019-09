Αρνήθηκε να σώσει τον ετοιμοθάνατο παππού της γιατί ήταν παιδόφιλος και μέλος της ΚΚΚ

Την συγκλονιστική ιστορία της μοιράστηκε με όλο τον κόσμο, μέσω facebook, μια Αμερικανίδα, η οποία έτυχε να έχει παππού που ήταν παιδόφιλος και μέλος της Κου Κλουξ Κλαν, όπως ισχυρίζεται. Αρνήθηκε να του δώσει το νεφρό της και να τον σώσει, με επακόλουθο αυτός να πεθάνει.

Γράφοντας στο γκρουπ I Dream Of Being This Petty, η γυναίκα ανέφερε ότι ο παππούς της χρειάστηκε να κάνει μεταμόσχευση νεφρού όταν αυτή ήταν έφηβη, ούσα η μοναδική κατάλληλη δότρια. Ωστόσο, αρνήθηκε να τον βοηθήσει "γιατί ήταν στην ΚΚΚ και κακοποιούσε παιδιά". Την ημέρα που αυτός πέθανε, ενεγράφη ως δωρήτρια οργάνων και σκοπεύει να δώσει το νεφρό της σε έναν άγνωστο.

Η ανάρτηση της γυναίκας στο facebook

Η ανάρτησή της γυναίκας, η οποία εργάζεται ως νοσοκόμα, είχε μεγάλη ανταπόκριση, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι πήρε την σωστή απόφαση...