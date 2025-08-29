Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός: H ελληνική δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το αισχρό “υπόμνημα”

Αγωγές προανήγγειλε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός για όσα αναφέρουν οι 12 εκδιωχθέντες μοναχοί στην επιστολή που είδε το φως της δημοσιότητας.

«Παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό» και « αισχρότητες των χαμαιτυπείων», χαρακτηρίζει ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός τα όσα αναφέρουν οι αμφισβητίες που ζητούν την παύση του στο υπόμνημά τους.

Όπως τόνισε, αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για δικαστικό έλεγχο ενώ δεσμεύτηκε ότι οι όποιες αποζημιώσεις επιδικαστούν θα διατεθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους πιστούς για τον σκανδαλισμό που προκλήθηκε.

Αναλυτικά, ολόκληρη η δήλωση του αρχιεπισκόπου Σινά:

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. Eτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν.

Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα».

Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος

της».

Μια ημέρα νωρίτερα, με επιστολή τους, οι 12 εκδιωχθέντες μοναχοί της Σιναϊτικής Αδερφότητας, έδωσαν την δική τους εκδοχή για τα γεγονότα.

Μεταξύ άλλων, ανέφεραν ότι «στο Σινά τα τελευταία 50 χρόνια η πληγή φέρει το όνομα Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός», καταλογίζοντάς του ότι «καταπατώντας την διοικητική δομή και λειτουργία 17 αιώνων αδιάλειπτης λειτουργίας της Μονής, εγκαθίδρυσε μέσω του “διαίρει και βασίλευε”, ένα απολυταρχικό, προσωποπαγές καθεστώς, διοικώντας ιδιοτελώς, τυχοδιωκτικά και ανεύθυνα, εγκαταλείποντας την Μονή νομικά ανυπόστατη και ανυπεράσπιστη έναντι του Αιγυπτιακού κράτους και όλων των τρίτων που την επιβουλεύονταν».

Η επιστολή των μοναχών:

«H απάντηση της κανονικής πλειοψηφίας, δηλαδή των 12 εκδιωχθέντων μοναχών της Σιναϊτικής Αδερφότητας:

Τους τελευταίους μήνες σύνολη η Αδελφότητα της Ι. Μονής Σινά έχει βρεθεί στο στόχαστρο βιαιότατης πολεμικής και λασπολογίας εκ μέρους του παυθέντος πλέον Ηγουμένου της κ. Δαμιανού και του μικρού, πλην όμως επιδραστικού και με ισχυρές διασυνδέσεις, περιβάλλοντός του. Κάθε τόπος έχει τις πληγές του. Στο Σινά τα τελευταία 50 χρόνια η πληγή φέρει το όνομα Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός. Καταπατώντας την διοικητική δομή και λειτουργία 17 αιώνων αδιάλειπτης λειτουργίας της Μονής, εγκαθίδρυσε μέσω του “διαίρει και βασίλευε”, ένα απολυταρχικό, προσωποπαγές καθεστώς, διοικώντας ιδιοτελώς, τυχοδιωκτικά και ανεύθυνα, εγκαταλείποντας την Μονή νομικά ανυπόστατη και ανυπεράσπιστη έναντι του Αιγυπτιακού κράτους και όλων των τρίτων που την επιβουλεύονταν.

Επί δεκαετίες κάναμε προσευχή και υπακοή γιατί δεν είμαστε “πραξικοπηματίες” όπως μας εγκαλεί αλλά ενσυνείδητοι μοναχοί που έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας ολόκληρη στη διακονία της πίστης και της πατρίδας, διατηρώντας στο ακέραιο την ελληνορθόδοξη παράδοση, μηδέποτε κινούμενοι ή επηρεαζόμενοι από εξωτερικούς παράγοντες.

Ωστόσο ήρθε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Εν προκειμένω αυτή ήταν η κατάθεση υπό του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας του εκτρωματικού νομοσχεδίου που αφορά την παρουσία της Μονής στην Ελλάδα. Επ’ αυτού η Σιναϊτική Αδερφότητα δεν είχε την παραμικρή ενημέρωση εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της ως όφειλε, προκειμένου να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση που συνιστά την ανώτατη αρχή της Μονής από την ίδρυσή της. Το νομοσχέδιο, εκτός των άλλων, εισάγει καινά δαιμόνια στη διαχείριση της περιουσίας της Μονής στην Ελλάδα. Τούτο δεν είναι αθώο γιατί, εκτός από υποκρυπτόμενα οικονομικά συμφέροντα, παραβαίνει τους ιερούς κανόνες και τον Θεμελιώδη Καταστατικό Χάρτη της Μονής.

Επιπλέον απεκαλύφθη ότι ο Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος, ραδιουργώντας, απεργαζόταν την απέλαση από την Αίγυπτο τριών Σιναϊτών αδερφών μοναχών μόνο και μόνο επειδή είχαν την παρρησία να ελέγχουν τα πεπραγμένα του. Η αντίδραση της Αδελφότητας στις παραπάνω αντικανονικές ενέργειες, καθώς και η κανονική, δηλαδή καθ’ όλα νόμιμη παύση του κ. Δαμιανού εκ της Ηγουμενίας, προκάλεσε την οργή του, όπου μέσω πλήρους “Φιλαδελφείας και αγάπης” επιστολών, εξαπολύει ψεύδη, ύβρεις, απειλές, ποινές στους “πραξικοπηματίες, στασιαστές, πατροκτόνους” και άλλα ηχηρά. Συγχρόνως πλήθος δημοσιευμάτων εκ μέρους των κοσμικών και εκκλησιαστικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία άκριτα και επιπόλαια ακολούθησαν και ακολουθούν το αφήγημα του εμπειρότατου στην τέχνη της υποκρισίας, της παραπλάνησης και της διαστροφής κάθε αλήθειας κ. Δαμιανού αλλά και του στενού περιβάλλοντός του (υπό την πλήρη καθοδήγηση και έλεγχο του οποίου ενεργεί) – δίχως ποτέ, ακολουθώντας την στοιχειώδη δημοσιογραφική δεοντολογία, να προσεγγίσουν την Αδελφότητα ώστε να ακούσουν τα πραγματικά γεγονότα και την δική της πλευρά. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Το ίδιο ισχύει και για τις βαρύτατες ευθύνες της Ελληνικής Κυβέρνησης που πολύ θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι παραπλανήθηκε.

Μπροστά σε αυτόν τον παρανοϊκό καταιγισμό εξαπάτησης και ψεύδους, η Αδελφότητα επέλεξε τον δρόμο της σιωπής, της απόλυτης νομοκανονικότητας –με βάση τους Ιερούς Κανόνες και τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της– και κυρίως της προσευχής. Η χθεσινή όμως εισβολή στην Μονή έμμισθων μπράβων και η βίαιη εκδίωξη εκτός των τειχών 12 Σιναϊτών αδελφών, με μεθόδους υποκόσμου και Μαφίας δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για σιωπή.

Τα χθεσινά τραγικά γεγονότα έλαβαν χώρα περίπου μισή ώρα μετά τη λήξη της θεσμικής Γενικής Συνελεύσεως της Αδελφότητας, προκειμένου να επικαιροποιηθούν δύο άρθρα του νομίμου Κανονισμού της Μονής – και όχι του άκυρου “νέου αναθεωρηθέντος” Κανονισμού τον οποίον μόνος του, και εν αγνοία της Αδελφότητας, παρανόμως τροποποίησε ο κ. Δαμιανός και τον προσέθεσε ως παράρτημα του επίμαχου νομοσχεδίου. Γύρω στις 7.30 το βράδυ και ενώ οι πατέρες βρίσκονταν στα κελιά τους προκειμένου να αναπαυθούν εισχώρησε στην Μονή ομάδα από 10 περίπου σωματώδεις Αιγυπτίους έμμισθους μπράβους.

Η ομάδα αυτή τελούσε υπό την εντολή του παυθέντος Ηγουμένου και την καθοδήγηση του νέου Εφιάλτου, Γραμματέως π. Ακακίου, ο οποίος με κροταλική φωνή καλούσε τους Πατέρες να βγουν από τα κελιά τους διότι “ήρθε ο Δεσπότης”. Ακολούθησαν σκηνές απείρου χριστιανικού κάλλους με τους μπράβους να σπάνε πόρτες και παράθυρα ενός εμβληματικού μνημείου της παγκόσμιας χριστιανικής κληρονομιάς, της Ορθοδοξίας, του Ελληνισμού και της Αιγύπτου. Επιπλέον να χειροδικούν και να προπηλακίζουν πατέρες, να τους αφαιρούν τα κινητά, να τους παίρνουν χρήματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα, με τον κ. Δαμιανό ως άλλο Νέρονα και την συνείσακτή του κ. Κατερίνα Σπυροπούλου να παρακολουθούν ομού από το υπόστεγο του Δεσποτικού οικήματος υπομειδιώντες την άλωση της Μονής.

Αφού εξεδίωξαν εκτός των τειχών 12 πατέρες πλην των προσκειμένων στον κ. Δαμιανό πατέρων Πορφυρίου, Ακακίου, Εφραίμ, Ιουστίνου και Ιωάννη Μεταξά, σφράγισαν την Μονή, και με την έμμισθη φρουρά εντός, ο κ. Δαμιανός συγκάλεσε παρανόμως Γενική Συνέλευση, παρουσία… μόνο 5 Μοναχών, και εξέλεξαν μάλιστα… Ιερά Σύναξη. Οι εκδιωχθέντες 12 πατέρες διανυκτέρευσαν άστεγοι στην ύπαιθρο στα πλαίσια της πατρικής αγάπης του πρώην Ηγουμένου τους.

Δυστυχώς η ιστορία θα εγκαλέσει και θα καταγράψει τον κ. Δαμιανό ως τον μοιραίο ολετήρα της ιστορικότερης ορθόδοξης χριστιανικής Μονής του κόσμου. Εμείς όμως οι εκδιωχθέντες 12, θα την υπερασπιστούμε μέχρι τέλους, προσευχόμενοι στον Κύριο να μας ενισχύει και στην Αγία Αικατερίνη να μας διαφυλάττει πάντα πιστούς και άξιους Σιναΐτες διότι η Ιερά Μονή της είναι το σπίτι μας, η διακονία μας και η αποστολή μας».