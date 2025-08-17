BBC: Τα εδάφη της Ουκρανίας που θέλει ο Πούτιν και οι παραχωρήσεις που προτίθεται να κάνει

Η Ρωσία φέρεται να έβαλε στο τραπέζι ορισμένες παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά τα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας. Για ποιες περιοχές πρόκειται.

Σε εδαφικές παραχωρήσεις προς την Ουκρανία φέρεται να συμφώνησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ στην Αλάσκα, όπως αποκάλυψε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε συνέχεια χθεσινών δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε να σταματήσει την επίθεση και να «παγώσει» το μέτωπο, εάν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεχθεί να παραδώσει τον έλεγχο του Ντονέτσκ στη Ρωσία. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές ότι η Μόσχα ζητά απόσυρση της Ουκρανίας από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, δηλαδή Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Ο Γουίτκοφ, πάντως, υποστηρίζει ότι η συζήτηση στη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά αφορούσε συνολικά και τις πέντε ανατολικές περιφέρειες όπου αμφισβητείται ο έλεγχος: Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα και Κριμαία.

Το Ντονμπάς στο επίκεντρο

Η περιοχή του Ντονμπάς βρίσκεται στο στόχαστρο από το 2014, όταν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας οι φιλορωσικές δυνάμεις εγκαταστάθηκαν εκεί και ο πόλεμος δεν έληξε ποτέ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία το 2014, ενώ το 2022 προχώρησε σε προσάρτηση των περιφερειών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνας, μετά από δημοψηφίσματα που διεθνώς θεωρήθηκαν στημένα.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι σε σχέση με όλες αυτές τις πέντε περιοχές», δήλωσε σήμερα ο Γουίτκοφ.

Δείτε ΕΔΩ χάρτη

Το «πάγωμα» του μετώπου

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων, όπως οι Financial Times και το Bloomberg, ο Πούτιν φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο υπόλοιπο μέτωπο, εάν η Ουκρανία του παραδώσει πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς. Αυτό θα σήμαινε παραχώρηση εδαφών που δεν έχουν ακόμη καταληφθεί, καθώς και αναγνώριση της κατοχής της Ζαπορίζια και της Χερσώνας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαιώνει ότι όλες αυτές οι περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις». Επισήμανε, μάλιστα, ότι το Ντονέτσκ είναι «κρίσιμο θέμα» και ότι αναμένεται να υπάρξει συζήτηση και πιθανές αποφάσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες.