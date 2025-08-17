Γουίτκοφ: Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν σε “ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας” για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε “ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας” για την Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να αποδέχθηκε την παροχή “ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας” προς την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας που συζητήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος μίλησε στο CNN.

“Συμφωνήσαμε σε εγγυήσεις ασφαλείας που θα τις χαρακτήριζα κομβικές“, δήλωσε ο Γουίτκοφ στον Τζέικ Τάπερ στην εκπομπή State of the Union. Όπως τόνισε, ο Πούτιν δέχθηκε επίσης “νομοθετική κατοχύρωση” της δέσμευσης της Ρωσίας να μην εισβάλει ξανά ούτε στην Ουκρανία ούτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ αποκάλυψε ότι στις συνομιλίες τέθηκε μια ρήτρα που παραπέμπει στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο μια επίθεση εναντίον ενός μέλους αποτελεί επίθεση εναντίον όλων, ως λύση στο πάγιο αίτημα της Ρωσίας να μην ενταχθεί ποτέ η Ουκρανία στη Συμμαχία.

“Συμφωνήσαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν ουσιαστικά να προσφέρουν μια εγγύηση ασφαλείας με γλώσσα αντίστοιχη του Άρθρου 5”, δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN.

Όπως εξήγησε, “o Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί κόκκινη γραμμή για εκείνον. Αυτό που συζητούσαμε, λοιπόν, ήταν εάν οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να το αποδεχθούν και να ζήσουν με αυτό. Και αν το αποδέχονταν, τότε μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε την παραχώρηση ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία αντίστοιχη με το Άρθρο 5”.

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές “παραχωρήσεις” αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

“Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί”, δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Αν και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, άφησε να εννοηθεί ότι το Κρεμλίνο θεωρεί πλέον ότι η “ανταλλαγή εδαφών” θα πραγματοποιηθεί στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, και όχι στα διοικητικά όρια των πέντε περιοχών που βρίσκονταν μέχρι σήμερα στο στόχαστρο του Πούτιν.

“Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για όλες αυτές τις πέντε περιοχές“, δήλωσε ο Γουίτκοφ, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο αύριο, Δευτέρα.

Ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε τη ρωσική στάση ως μετατόπιση σε σχέση με προηγούμενες συνομιλίες, αλλά σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη αρκετή για μια πλήρη συμφωνία ειρήνης. “Ήταν σημαντικό. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αρκετό”, είπε. “Το βασικό είναι ότι αρχίσαμε να βλέπουμε κάποια μετριοπάθεια στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται να καταλήξουν σε μια τελική ειρηνευτική συμφωνία”, κατέληξε.

Όσον αφορά τη… ματαίωση του σχεδίου για άμεση κατάπαυση του πυρός, ο Γουίτκοφ στη συνέντευξή του τόνισε πως σημειώθηκε σημαντική πρόοδος που οδήγησε τον Τραμπ να εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο και να εργαστεί αντίθετα για την προώθηση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

“Σημειώσαμε τόσο μεγάλη πρόοδο σε αυτή τη συνάντηση σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που απαιτούνται για μια ειρηνευτική συμφωνία, σε τέτοιο βαθμό, που ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε στάση”, είπε ο Γουίτκοφ, υπογραμμίζοντας ότι τώρα υπάρχει δυναμική για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία που αναιρεί την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός.

“Είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει μόνιμα και πολύ γρήγορα τις εχθροπραξίες. Πιο γρήγορα από μια κατάπαυση του πυρός”, είπε. “Επιλύσαμε όλα τα ζητήματα που θα έπρεπε να συζητηθούν και να συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια μιας κατάπαυσης του πυρός”, πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

“Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε”, είπε.