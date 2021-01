Bloomberg: Στο payroll της εκστρατείας Τραμπ διοργανωτές της συγκέντρωσης που οδήγησε στην εισβολή στο Καπιτώλιο

Μία έκθεση που φέρνει σε ακόμη πιο δυσμενή θέση τον Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε το "Κέντρο Πολιτικής Ανταπόκρισης", σύμφωνα με την οποία η εκστρατεία του πρώην πλέον προέδρου των ΗΠΑ πλήρωσε περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες και μεμονωμένα πρόσωπα τα οποία διοργάνωσαν την ομιλία της 6ης Ιανουαρίου που οδήγησε στην εισβολή των φανατικών οπαδών του στο Καπιτώλιο.

ADVERTISING

Η συγκεκριμένη έκθεση κάνει αποκαλύπτει καταθέσεις που καταδεικνύουν την οικονομική σχέση μεταξύ των διοργανωτών της συγκεκριμένης ομιλίας και την προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και οι οποίες έγιναν στις 23 Νοεμβρίου, λίγο πριν την ανακοίνωση της εν λόγω συγκέντρωσης.

Μέχρι στιγμήςμ σύμφωνα με το Bloomberg, έχουν ταυτοποιηθεί οκτώ αμειβόμενοι αξιωματούχοι της εκστρατείας του που εμπλέκονται με τη χορήγηση της άδειας για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση, μεταξύ αυτών και της Maggie Mulvaney, ανιψιάς του Mick Mulvaney, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Τραμπ που παραιτήθηκε μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο. Η Maggie Mulvaney φέρεται να έλαβε 138.000 δολάρια κατά την προεκλογική εκστρατεία (μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου).

Παράλληλα, η Megan Powers, που είχε κομβικό ρόλο στη χορήγηση της άδειας, έλαβε δολάρια 90.000 δολάρια από την εκστρατεία του Τραμπ (από τον Φεβρουάριο του 2019), ενώ χρήματα έλαβε και η Caroline Wren. Τα περισσότερα χρήματα, ωστόσο, δόθηκαν στην εταιρεία "Event Strategies Inc", η οποία έλαβε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δολάρια από την καμπάνια του Τραμπ, ενώ οικονομική σχέση υπήρξε και μεταξύ της ΜΚΟ "Women for America First" και της "America First Policies", από την οποία χρηματοδοτήθηκε για μία εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Σύμβουλος εκστρατείας του Τραμπ, που θέλησε να διαφυλάξει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι η προεκλογική εκστρατεία δεν είχε κανένα ανάμειξη με την ομιλία και τη συγκέντρωση της 6ης Ιανουαρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr