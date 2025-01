Μπραντ Πιτ: Η αντίδρασή του στην απάτη σε βάρος γυναίκας που νόμιζε ότι έχουν σχέση

Εκπρόσωπος του Μπραντ Πιτ αναφέρθηκε στην υπόθεση της Γαλλίδας που έπεσε θύμα απάτης, πιστεύοντας ότι είχε σχέση με τον δημοφιλή ηθοποιό μέσω social media

Την ιστορία μιας Γαλλίδας, η οποία πίστευε ότι διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον Μπραντ Πιτ και έπεσε θύμα απάτης πληρώνοντας το ποσό των 830.000 ευρώ και έγινε viral, με πλήθος σχολίων – πολλές φορές σε ύφος cyberbullying – σχολίασε εκπρόσωπος του δημοφιλούς ηθοποιού.

«Είναι τραγικό που οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τον ισχυρό δεσμό ανάμεσα στους θαυμαστές και τους διάσημους» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Μπραντ Πιτ σε δήλωσή του, την οποία εξασφάλισε το E! News. «Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση να μην απαντάτε σε ανεπιθύμητες διαδικτυακές επαφές, ιδιαίτερα από ηθοποιούς που δεν έχουν παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»

Η ιστορία αναδείχθηκε για πρώτη φορά την Κυριακή μέσα από το γαλλικό ειδησεογραφικό πρόγραμμα Seven to Eight στο κανάλι TF1.

Η γυναίκα, μια 53χρονη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων που ονομάζεται Αν, εμφανίστηκε στην εκπομπή και αποκάλυψε ότι πίστευε πως διατηρούσε διαδικτυακή σχέση με τον Μπραντ Πιτ για περισσότερο από έναν χρόνο, εκφράζοντας μάλιστα ότι νόμιζε πως ήταν ερωτευμένοι.

Η σχέση φέρεται να ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η Αν, που ήταν παντρεμένη με έναν εύπορο επιχειρηματία, έλαβε ένα μήνυμα από κάποιον που υποδυόταν τη μητέρα του Πιτ, σύμφωνα με τον Guardian. Αυτό οδήγησε στη συνέχεια σε επικοινωνία με έναν άλλον λογαριασμό, αυτή τη φορά από κάποιον που ισχυριζόταν ότι ήταν ο ίδιος ο ηθοποιός.

Η Αν δήλωσε ότι επικοινωνούσε με τον απατεώνα για περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Ο απατεώνας χρησιμοποίησε ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λογαριασμούς WhatsApp, ενώ δημιούργησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης εικόνες που έμοιαζαν με selfies του Μπραντ Πιτ, καθώς και ένα αντίγραφο που έμοιαζε με το διαβατήριό του.

Σε κάποια στιγμή, ο απατεώνας είπε στην Αν ότι χρειαζόταν οικονομική βοήθεια για να κάνει την θεραπεία του για τον καρκίνο, καθώς, όπως υποστήριζε, οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί λόγω της διαδικασίας διαζυγίου του με την Αντζελίνα Τζολί.

Η Αν ανέφερε ότι έλαβε φωτογραφίες, δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, που έδειχναν τον ηθοποιό να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Η ίδια μετέφερε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στον απατεώνα για ιατρικά έξοδα, μόνο για να συνειδητοποιήσει ότι είχε πέσει θύμα απάτης όταν είδε το καλοκαίρι μια φωτογραφία του Μπραντ Πιτ με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.

Η εκπομπή ανέφερε ότι η Αν υπέβαλε μήνυση για την απάτη.

Μετά την προβολή του επεισοδίου το Σαββατοκύριακο, η ιστορία έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο, προκαλώντας μια σειρά από αστεία που είχαν στο επίκεντρό τους την αφέλεια της Αν.

Ως αποτέλεσμα, την Τρίτη, το κανάλι αποφάσισε να αποσύρει το επεισόδιο από τις υπηρεσίες αναπαραγωγής του στις ιστοσελίδες του.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το TF1 ανέφερε ότι η Άννα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης σοβαρής κατάθλιψης, και είχε νοσηλευτεί για θεραπεία.