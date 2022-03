Brent Renaud: Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος που σκοτώθηκε στο Ιρπίν

Την ώρα που οι βομβαρδισμοί μαίνονται στην Ουκρανία η φρικαλεότητα του πολέμου ξεδιπλώνεται με εκατοντάδες αμάχους να αποτελούν "παράπλευρες απώλειες" μιας ευρύτερης δυστοπίας.

Σήμερα Κυριακή, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του από ρωσικά πυρά, όπως μετέφεραν νωρίτερα ουκρανικές πηγές. Ο 51 ετών Brent Renaud πυροβολήθηκε στο Ιρπίν κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιφέρειας Κιέβου.

ADVERTISING

"Οι εισβολείς σκοτώνουν κυνικά ακόμη και δημοσιογράφους διεθνών μέσων ενημέρωσης που προσπαθούν να δείξουν την αλήθεια για τις θηριωδίες των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία", έγραψε ο αρχηγός της αστυνομίας στο Facebook.

Ποιος ήταν ο Brent Renaud

Ο Brent Renaud ήταν Αμερικανός φωτορεπόρτερ και σκηνοθέτης.

Είχε τιμηθεί με τα βραβεία Πιμπάντι και DuPont ενώ πέρασε τις τελευταίες δύο δεκαετίες γυρνώντας ταινίες με τον αδερφό του Craig.

Γνωστότεροι και ως "Renaud Brothers" οι δύο άντρες ήταν ιδιαίτερα γνωστοί για την ανθρωποκεντρική τους ματιά αλλά και τις ιστορίες που είχαν αφηγηθεί από εμπόλεμες ζώνες του πλανήτη.

Είχαν καλύψει τον πόλεμο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, τον σεισμό στην Αϊτή, τις πολιτικές αναταραχές στην Αίγυπτο και τη Λιβύη, τη μάχη της Μοσούλης, τον εξτρεμισμό στην Αφρική, την βια των καρτέλ στο Μεξικό, και την προσφυγική κρίση των νέων στην κεντρική Αμερική.

Η δουλειά τους κατάφερε να τους εξασφαλίσει αρκετά από τα κορυφαία βραβεία της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας, μεταξύ των οποίων ένα βραβείο Πιμπάντι και δύο βραβεία DuPont.

Επιπλέον οι ταινίες τους έχουν λάβει κορυφαίες κριτικές από περιοδικά και εφημερίδες όπως τα Entertainment Weekly, Rolling Stone, Forbes, USA Today, the New York Times, Filmmaker Magazine, the Los Angeles Times και το American Cinematographer.

Τα δύο αδέρφια είχαν ιδρύσει επιπλέον το φεστιβάλ "Little Rock Film Festival" καθώς και το ινστιτούτο "Arkansas Motion Picture Institute".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις