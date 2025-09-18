Μπριζίτ Μακρόν: Θα αποδείξει στο δικαστήριο με στοιχεία ότι δεν γεννήθηκε άνδρας

Επίσημα στοιχεία και φωτογραφίες φαίνεται πως θα προσκομίσουν ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν, προκειμένου να αποδείξουν σε δικαστήριο ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας είναι γυναίκα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, αποφάσισαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας φωτογραφικό υλικό και επιστημονικές αποδείξεις για να διαψεύσουν τις συκοφαντίες της δεξιάς influencer, Καντάς Όουενς, η οποία ισχυρίζεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας.

Μιλώντας στο BBC, ο δικηγόρος του ζεύγους, Τόμ Κλερ, ανακοίνωσε ότι θα προσκομίσουν αποδείξεις σε αμερικανικό δικαστήριο, στο πλαίσιο της αγωγής τους κατά της Όουενς, για δυσφήμιση σε βάρος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας.

Η Καντάς Όουενς, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού αμερικανικού μέσου “Daily Wire”, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άντρας. Η αγωγή του ζευγαριού αφορά την προώθηση αυτής της θεωρίας, την οποία χαρακτηρίζουν αναληθή και προσβλητική. Ο δικηγόρος του προεδρικού ζεύγους δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ότι η Μπριζίτ Μακρόν έχει επηρεαστεί συναισθηματικά από τις κατηγορίες και ότι αυτές “αποσπούν την προσοχή” του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η Μπριζίτ Μακρόν θα υποβληθεί σε μια διαδικασία που θα απαιτήσει να προσκομιστούν επιστημονικές αποδείξεις και φωτογραφίες, όπως εικόνες της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία θα είναι δημόσια, η Μπριζίτ Μακρόν είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς και να προστατεύσει την προσωπική της τιμή.

«Είναι απίστευτα απογοητευτικό να χρειαστεί να υποβληθείς σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι έτοιμη να το κάνει για να αποκατασταθεί η αλήθεια», δήλωσε ο Κλερ, προσθέτοντας ότι η Μπριζίτ Μακρόν θα το κάνει με πλήρη αποφασιστικότητα.

Οι νομικές αντιδράσεις και το μέλλον της υπόθεσης

Η Καντάς Όουενς, μέσω των δικηγόρων της, αντέτεινε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να εκδικαστεί στο Ντέλαγουερ, καθώς δεν έχει σχέση με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην πολιτεία αυτή. Υποστηρίζουν ότι μια δίκη εκεί θα προκαλέσει σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα για την ίδια. Η υπόθεση βρίσκεται τώρα σε στάδιο νομικής ανατροπής και αναμένονται εξελίξεις.

Η influencer έχει δηλώσει ότι πιστεύει ακράδαντα ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και ότι αυτό που κάνει είναι μέρος της ελευθερίας του λόγου, η οποία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στις ΗΠΑ. Αντίθετα, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε σε γαλλικό περιοδικό γιατί προχώρησε στην νομική διαδικασία, τονίζοντας ότι η αγωγή έχει σκοπό να υπερασπιστεί την τιμή του και να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει σε διεθνές επίπεδο, με τον Μακρόν και τη σύζυγό του να διεκδικούν νομική δικαίωση τόσο στη Γαλλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις κατηγορίες σε βάρος της συζύγου, ενώ η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται δεν είναι επαρκή για να στηρίξουν την αγωγή για συκοφαντία.