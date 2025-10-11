Μπρος – πίσω η Γαλλία: Αντιδράσεις για τον επαναδιορισμό του Λεκορνί από τον Μακρόν

Εντείνεται το πολιτικό θρίλερ στη Γαλλία, μετά τον επαναδιορισμό του Λεκορνί από τον Μακρόν στη θέση του πρωθυπουργού. Σφοδρές αντιδράσεις.

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία, μετά την χθεσινή απόφαση του Εμανουέλ Μακρόννα επαναφέρει το βράδυ της Παρασκευής (10/10) τον Σεμπαστιέν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού, τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του, με την προηγούμενη κυβέρνησή του να έχει αντέξει μόλις δεκατέσσερις ώρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος του έδωσε «λευκή επιταγή» για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και για τη διεξαγωγή «διαπραγματεύσεων» με τα πολιτικά κόμματα.

Ο Λεκορνί, δηλώνοντας ότι αποδέχεται την αποστολή «από καθήκον», αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα Σάββατο (11/10) τη συγκρότηση του επιτελείου του, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, του οποίου η εξέταση στο Κοινοβούλιο πρέπει να αρχίσει άμεσα.

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η νέα κυβέρνηση «θα πρέπει να εκπροσωπεί την ανανέωση και την ποικιλία των δεξιοτήτων», ζητώντας από τα επόμενα μέλη του υπουργικού συμβουλίου «να δεσμευτούν ότι θα αποκοπούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027».

Σφοδρές αντιδράσεις – “Απειλείται” με πρόταση μομφής ο Λεκορνί

Οι Ρεπουμπλικάνοι (LR) αναμένεται να αποφασίσουν μέσα στη μέρα εάν θα συμμετάσχουν ή όχι στην κυβέρνηση, τη στιγμή που ο επικεφαλής τους, Μπρουνό Ρεταγιό – ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών – ήταν ο καταλύτης για την παραίτηση του Λεκορνί τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας των LR εξέφρασαν ήδη την Παρασκευή (10/10) το βράδυ την υποστήριξή τους στον πρωθυπουργό, μετά από συνάντηση των εκλεγμένων στελεχών του κόμματος.

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό.

Με το που επαναδιορίστηκε, ο Λεκορνί βρίσκεται υπό την απειλή πρότασης μομφής από τους Σοσιαλιστές, των οποίων οι ψήφοι θα είναι καθοριστικές για την επιβίωση της κυβέρνησης, αν εκείνη δεν προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές παραχωρήσεις – μεταξύ αυτών και την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Ο γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πιερ Ζουβέ, διέψευσε κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας, κατηγορώντας τον πρόεδρο για «απόλυτη ανευθυνότητα».

Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν πως κινούνται προς την κατάθεση πρότασης μομφής.

Μετά την ανακοίνωση της παραμονής του Λεκορνί, οι υπόλοιπες αριστερές αντιπολιτευόμενες δυνάμεις – οι Οικολόγοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) – δεσμεύτηκαν, επίσης, να καταθέσουν πρόταση μομφής. Ο Μανουέλ Μπομπάρ (LFI) μίλησε για «ένα ακόμη χαστούκι στους Γάλλους». Η κοινοβουλευτική ομάδα των «Ανυπότακτων» έχει ήδη καλέσει «τους βουλευτές της αριστεράς στην αίθουσα να υπογράψουν άμεσα πρόταση μομφής και νέα πρόταση καθαίρεσης του προέδρου της Δημοκρατίας».

Στο αντίθετο άκρο του πολιτικού φάσματος, ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN), δήλωσε ότι το κόμμα του «θα καταψηφίσει φυσικά αμέσως αυτό το σχήμα χωρίς κανένα μέλλον», κάνοντας λόγο για «κακό αστείο, δημοκρατική ντροπή και ταπείνωση για τους Γάλλους». Την ίδια θέση υιοθέτησε και ο σύμμαχος του RN, Ερίκ Σιοτί.

Μιλώντας στο franceinfo το πρωί του Σαββάτου, ο γερουσιαστής Ερβέ Μαρσέιγ, δήλωσε ότι ο επαναδιορισμός του Λεκορνί «δεν είναι καλή πολιτική ιδέα», εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για την αποστολή του να σχηματίσει μια «κυβέρνηση», η οποία – σύμφωνα με τον Λεκορνί – θα είναι «αποσυνδεδεμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες» για το 2027.

«Δεν πιστεύω ιδιαίτερα στις τεχνοκρατικές κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα – οι αποφάσεις είναι πάντα πολιτικές», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι «όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρνούνται να μπουν στην κυβέρνηση» λόγω της έλλειψης σταθερότητας. Όταν ρωτήθηκε αν το κόμμα του θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση, απάντησε ότι «η στήριξη χωρίς συμμετοχή» θα ήταν η ενδεδειγμένη επιλογή.

«Ο δρόμος είναι στενός, δύσκολος, όλα παίζονται γύρω από το ζήτημα των συντάξεων. Νομίζω ότι ο προϋπολογισμός, δυστυχώς, δεν αφορά μόνο τις συντάξεις», πρόσθεσε ο Ερβέ Μαρσέιγ. «Ο στόχος είναι να υπάρξει προϋπολογισμός. Οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά χρειάζονται καθαρή εικόνα, να γνωρίζουν ποια νομοσχέδια θα συζητηθούν», υπογράμμισε.