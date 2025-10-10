Γαλλία: Ξανά πρωθυπουργός ο Λεκορνί – Πρόταση μομφής ετοιμάζει η αντιπολίτευση

Τον παραιτηθέντα Σεμπαστιάν Λεκορνί όρισε εκ νέου πρωθυπουργό ο Μακρόν και του ανέθεσε το σχηματισμό νέου υπουργικού συμβουλίου. “Αποδέχομαι -από καθήκον- την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος”.

Ύστερα από εβδομάδες πολιτικής αβεβαιότητας, ενδοκυβερνητικών κραδασμών και εντεινόμενων πιέσεων για σταθερότητα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής τον επαναδιορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνί στο αξίωμα του πρωθυπουργού της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι Λεκορνί παραιτήθηκε πρόσφατα, έχοντας συμπληρώσει μόλις 26 μέρες στον πρωθυπουργικό θώκο.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε τον κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό και του ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης», ανακοίνωσε το Ελιζέ χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση, έπειτα από πολύωρες διαβουλέυσεις.

“Να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση”

Σε ανάρτησή του μετά την επανατοποθέτησή του στη θέση του πρωθυπουργού, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέφερε ότι αποδέχεται το καθήκον που του ανατέθηκε και δεσμεύθηκε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι η Γαλλία θα ψηφίσει προϋπολογισμό μέχρι το τέλους του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Η ανάρτηση του Λεκορνί:

«Αποδέχομαι – από καθήκον – την αποστολή που μου αναθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να αποκτήσει η Γαλλία προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινής ζωής των συμπολιτών μας. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτή την αστάθεια που είναι επιζήμια για την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας.

Όπως είπα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα των τελευταίων εβδομάδων:

Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων των τελευταίων ημερών θα τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση: οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν πλήρως·

οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν πλήρως· Η αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν μπορεί να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα·

κανείς δεν μπορεί να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα· Όλες οι πολιτικές φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι εισέλθουν στην κυβέρνηση θα πρέπει να αποσυνδέσουν τη συμμετοχή τους από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027·

Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσωματώνει ένα ανανεωμένο και ποικίλο φάσμα δεξιοτήτων. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω εις πέρας αυτή την αποστολή.»

Η απόφαση Μακρόν για επαναδιορισμό του Λακορνί ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στο Ελιζέ με τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών κομμάτων — μια προσπάθεια του Γάλλου προέδρου να αφουγκραστεί τις θέσεις του πολιτικού φάσματος και να αναζητήσει συναινέσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι τόνοι στη γαλλική πολιτική σκηνή παραμένουν υψηλοί, με τις διαφωνίες γύρω από την κατεύθυνση της χώρας, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και τη διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας να οξύνονται.

Ο τρίτος πρωθυπουργός κατά το διάστημα του τελευταίου έτους, από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο 2024, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε τη Δευτέρα (06/10) και αναδείχθηκε ο πιο εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, με θητεία 27 ημερών.

Η απόφαση του Μακρόν αποτελεί πολιτικό στοίχημα υψηλού ρίσκου. Τους τελευταίους μήνες, διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας στη Γαλλία αδυνατούν να εγκρίνουν προϋπολογισμούς λιτότητας μέσα σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβουλευτικό τοπίο.

Πρόταση μομφής θα καταθέσουν η ακροδεξιά και η Ανυπότακτη Γαλλία

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στον εκ νέου διορισμό του Λεκορνί στην πρωθυπουργία της Γαλλίας.

Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν πως κινούνται προς την κατάθεση πρότασης μομφής.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει “αμέσως” πρόταση μομφής ενώ η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε ότι με τον διορισμό του Λεκορνί “ο Μακρόν αναβάλλει το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του”.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συντονιστής του έκανε λόγο για “μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του” υποστηρίζοντας ότι “η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν”.

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν “απίστευτη” την απόφαση του προέδρου Μακρόν.