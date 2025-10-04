CNN: Το διπλό σοκ του Νετανιάχου από την αντίδραση του Τραμπ για τη Χαμάς

Η ισραηλινή πλευρά σίγουρα δεν περίμενε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ και τους “πανηγυρισμούς” του για τη θετική απάντηση της Χαμάς.

Όχι μία, αλλά δύο φορές εξέπληξε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου η εκδήλωση ικανοποίησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση εκεχειρίας 20 σημείων.

Αν και η δήλωση της Χαμάς δεν αποτελούσε απόλυτη αποδοχή της αμερικανικής πρότασης, ο Τραμπ επέλεξε να την παρουσιάσει ως θετική απάντηση, γεγονός που ξάφνιασε την ισραηλινή πλευρά, που θεώρησε την απάντηση της οργάνωσης ως απόρριψη της πρότασης του Τραμπ, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή.

Η πρώτη έκπληξη, όπως αναφέρει, ήταν η δήλωση του Τραμπ ότι η Χαμάς είναι “έτοιμη για διαρκή ειρήνη”. Για να ακολουθήσει το δεύτερο σοκ, όταν ο Τραμπ διέταξε τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματήσουν αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, υποχρεώνοντας τις να αναστείλουν την επίθεση στην πόλη της Γάζας. Ασχέτως αν παρέβλεψαν το αίτημα Τραμπ και σκόρπισαν τον θάνατο και σήμερα.

Το Ισραήλ προετοιμαζόταν να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις μόνο υπό την πίεση των βομβαρδισμών, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνέχιζε την καταιγιστική επίθεση στο κατεστραμμένο έδαφος. Ωστόσο, ο Τραμπ άφησε στο Ισραήλ ελάχιστες επιλογές.

Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Κέρτζερ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, η δήλωση της Χαμάς άφησε στον Τραμπ δύο επιλογές: Ο Αμερικανός πρόεδρος α) θα μπορούσε να επικεντρωθεί στα σημεία του ειρηνευτικού του σχεδίου που η μαχητική οργάνωση δεν αποδέχτηκε ή β) θα μπορούσε να τα αγνοήσει και να τονίσει αυτά που η Χαμάς αποδέχτηκε: συγκεκριμένα, τη συμφωνία της να απελευθερώσει όλους τους ομήρους σε αντάλλαγμα για το τέλος του πολέμου, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την έναρξη της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Σε τι συμφώνησε η Χαμάς και σε τι όχι;

Η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση Τραμπ δεν συνιστά πλήρη συμφωνία, ωστόσο η οργάνωση αποδέχεται ορισμένα από τα κρίσιμα στοιχεία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για πιθανές διαπραγματεύσεις με σκοπό την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Ο Τραμπ τη χαιρέτισε αμέσως ως “νίκη”, λέγοντας πως η Χαμάς είναι “έτοιμη για διαρκή ειρήνη”.

Ωστόσο, η απάντηση της Χαμάς ήταν υπό όρους και παρέλειπε εντελώς ορισμένα από τα βασικά σημεία της πρότασης του Τραμπ.

Τα σημεία στα οποία συμφωνούν:

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, λίγες ώρες μετά την προθεσμία που τους έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις 18:00 ET (22:00 GMT) την Κυριακή, για να αποδεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα.

Επίσης, δήλωσε ότι “ανανεώνει τη συμφωνία της να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων (τεχνοκρατών), με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη”.

Σε ποια σημεία επιθυμεί περαιτέρω διαπραγματεύσεις:

Η οργάνωση δεν αναφέρθηκε στον αφοπλισμό στην δήλωσή της.

Επίσης, δεν συμφώνησε να μην διαδραματίζει πλέον κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Αναλυτικότερα, από την απάντηση της Χαμάς απουσιάζει επίσης οποιαδήποτε αναφορά στην επιτροπή διεθνούς εποπτείας υπό την ηγεσία του Τραμπ, την “Επιτροπή Ειρήνης”, η οποία προορίζεται να εποπτεύει την τοπική παλαιστινιακή διακυβέρνηση.

Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς αποδέχεται ή όχι αυτή την εποπτεία.

Στην απάντηση της Χαμάς δεν γίνεται καμία αναφορά στην διεθνή επιτροπή εποπτείας υπό την ηγεσία του Τραμπ, που ονομάζεται “Συμβούλιο Ειρήνης” και υποτίθεται ότι θα εποπτεύει την τοπική παλαιστινιακή διακυβέρνηση. Δεν είναι σαφές αν αποδέχονται ή όχι αυτή την εποπτεία.

Η απάντηση της Χαμάς επίσης δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα του αφοπλισμού: μια βασική προϋπόθεση της πρότασης του Τραμπ και απαίτηση της διεθνούς κοινότητας. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Η δήλωση της Χαμάς αναφέρει μόνο ότι “άλλα ζητήματα” που αναφέρονται στο σχέδιο του Τραμπ “θα συζητηθούν μέσω ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου”. Η Χαμάς επιμένει επίσης ότι θα είναι μέρος αυτού του πλαισίου, αψηφώντας την απαίτηση της πρότασης του Τραμπ να “μην έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή”.

Αυτά τα ζητήματα – και η ασαφής θέση της Χαμάς – σημαίνουν ότι οι προοπτικές για πιθανές διαπραγματεύσεις με σκοπό την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας δεν είναι βέβαιες. Ο Τραμπ μπορεί να πανηγυρίζει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ευαίσθητες συζητήσεις για μερικά από τα πιο κρίσιμα ζητήματα.