“Delulu”, “skibidi” και “tradwife” – Tι σημαίνουν οι νέες λέξεις του Λεξικού του Cambridge

Oι λέξεις “Skibidi”, “tradwife”, “delulu” και “broligarchy” εντάχθηκαν στο Λεξικό του Cambridge. Η σημασία τους και η σχέση τους με τα social media.

Oι λέξεις «Skibidi», «tradwife» και «delulu» συγκαταλέγονται στις νέες λέξεις που μπήκαν φέτος στο Λεξικό του Cambridge, σε μια επιλογή που επιβεβαιώνει την ολοένα αυξανόμενη επιρροή της γενιάς του TikTok στην αγγλική γλώσσα.

Για όσους ήλπιζαν ότι οι παραπάνω λέξεις θα ήταν απλώς μια παροδική μόδα του διαδικτύου, οι συντάκτες του λεξικού δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν.

«Ο διαδικτυακός πολιτισμός αλλάζει την αγγλική γλώσσα και το φαινόμενο είναι συναρπαστικό να το παρατηρείς και να το καταγράφεις στο λεξικό», δήλωσε σύμφωνα με τον Guardian, ο υπεύθυνος του λεξικογραφικού προγράμματος, Κόλιν ΜακΊντος

«Δεν είναι καθημερινό φαινόμενο να βλέπεις λέξεις όπως το “skibidi” και το “delulu” να καταλήγουν στο Λεξικό του Cambridge. Προσθέτουμε λέξεις μόνο όταν πιστεύουμε ότι θα έχουν διάρκεια», πρόσθεσε.

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι παλαιότερες γενιές και όσοι δε χρησιμοποιούν το TikTok θα πρέπει να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi. Τα παιδιά το χρησιμοποιούν συχνά για να δώσουν έμφαση σε φράσεις. Έγινε δημοφιλές χάρη στο Skibidi Toilet, ένα viral κινούμενο βίντεο στο YouTube, όπου ανθρώπινα κεφάλια ξεπροβάλλουν από λεκάνες τουαλέτας.

Το Λεξικό του Cambridge ορίζει το skibidi ως «μια λέξη που μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες, όπως “cool” ή “κακός/άσχημος”, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πραγματικό νόημα, για αστείο».

Το φαινόμενο της tradwife, που εμφανίστηκε το 2020, έχει επίσης δεχθεί έντονη κριτική. Αναφέρεται σε influencers που προβάλλουν τη φροντίδα του συζύγου, των παιδιών και του σπιτιού, ανεβάζοντας σχετικό περιεχόμενο σε TikTok, Instagram και YouTube.

Το delulu, συντομογραφία του delusional, είναι λιγότερο αμφιλεγόμενο, αλλά έχει συνδεθεί με τον μετα-αλήθεια κόσμο, όπου οι προσωπικές πεποιθήσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την πραγματικότητα. Ο ορισμός του λεξικού το περιγράφει ως «το να πιστεύεις πράγματα που δεν είναι αληθινά ή πραγματικά, συνήθως επειδή το επιλέγεις».

Ο όρος delulu εμφανίστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια ως προσβολή προς υπερβολικά φανατικούς θαυμαστές της K-pop, για να αμφισβητήσει την πίστη τους ότι θα έβγαιναν ραντεβού με τα είδωλά τους. Το σύνθημα «delulu is the solulu» (το παραλήρημα είναι η λύση) για την εκδήλωση ευχών έχει προβληθεί δισεκατομμύρια φορές στο TikTok.

Το «broligarchy», όρος για τους ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας στις πλατφόρμες των οποίων διαδίδονται πολλές από αυτές τις νέες λέξεις, μπήκε επίσης στο λεξικό.