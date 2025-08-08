Διεθνείς αντιδράσεις στα σχέδια του Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας

Ηγέτες από όλο τον κόσμο αντιδρούν στα σχέδια του Νετανιάχου για πλήρης στρατιωτική κατάληψη της Γάζας.

Σημαντική κλιμάκωση -ίσως και τη μεγαλύτερη από την έναρξη της σύγκρουσης- φέρνει το σχέδιο πλήρους στρατιωτικής κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας.

Ένα σχέδιο δια χειρός του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συγκάλεσε Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να λάβει το “πράσινο φως” για να κάνει όσα τόσο καιρό ονειρεύεται, επί παλαιστινιακού εδάφους.

Πέραν των αντιδράσεων εντός του Ισραήλ και τις διαμαρτυρίες πολιτών στους δρόμους, ηγέτες από όλο τον κόσμο αντιτίθεται στα σχέδια εξόντωσης (ουσιαστικά) του Παλαιστινιακού λαού και κατάληψης της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας είναι λανθασμένη και κάλεσε την κυβέρνηση στην Ιερουσαλήμ να την επανεξετάσει.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία».

Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της υφυπουργού Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης.

«Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η λάθος απόφαση και ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα την επανεξετάσει», δήλωσε η Μιάτα Φάνμπουλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio. «Δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης».

Η Τουρκία ζητά διεθνή δράση για τα σχέδια του Ισραήλ

Η Τουρκία καταδικάζει με τον πιο ισχυρό τρόπο το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσουν ούτως ώστε να αποτρέψουν την εφαρμογή του σχεδίου.

Το τουρκικό υπουργείο δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει άμεσα να παύσει τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών, λέγοντας ότι κάθε βήμα από την κυβέρνηση του Ισραήλ για να συνεχίσει αυτό που η Τουρκία χαρακτηρίζει γενοκτονία από το Ισραήλ και κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών καταφέρει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια ασφάλεια.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, που έχει στόχο να εκτοπίσει διά της βίας τους Παλαιστίνιους από την ίδια τους τη γη καθιστώντας τη Γάζα μη κατοικήσιμη», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

ΟΗΕ: “Να σταματήσει άμεσα το σχέδιο πλήρους ελέγχου της Γάζας”

«Το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης πρέπει να σταματήσει αμέσως», υπογραμμίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ.

Το σχέδιο αυτό, που υιοθετήθηκε την περασμένη νύκτα από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, «αντιβαίνει στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ οφείλει να βάλει τέλος στην κατοχή του το συντομότερο, στην υλοποίηση της συμφωνημένης λύσης των δύο κρατών και στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση», καταγγέλλει ο Τουρκ.

«Όλα μας κάνουν να σκεφτούμε πως αυτή η νέα κλιμάκωση θα επιφέρει ακόμα πιο μαζικούς εκτοπισμούς, περισσότερους φόνους, περισσότερα αφόρητα βάσανα, παράλογες καταστροφές και φρικτά εγκλήματα», καταγγέλλει ο Ύπατος Αρμοστής, ο οποίος κατηγορείται τακτικά από τις ισραηλινές αρχές για φιλοπαλαιστινιακές τάσεις και έχει χαρακτηρισθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ.

Ο Τουρκ ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση, «αντί να ενισχύει αυτό τον πόλεμο», να αφήσει να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια «χωρίς εμπόδια» στη λωρίδα της Γάζας «για να σωθουν οι ζωές αμάχων».

Οι όμηροι, οι οποίοι απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, «πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους από τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις», απαίτησε επίσης ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ πρέπει επίσης να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους», πρόσθεσε ο Φόλκερ Τουρκ.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει “καταστροφή” το σχέδιο

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε ότι η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας αποτελεί «καταστροφή» που θα «οδηγήσει σε πολλές ακόμη καταστροφές».

Ο Λαπίντ προειδοποίησε πως μια τέτοια ενέργεια θα οδηγήσει στον θάνατο των εναπομείναντων ομήρων, αλλά και σε απώλειες Ισραηλινών στρατιωτών.

Όπως σημείωσε, το σχέδιο αυτό βρίσκεται «σε πλήρη αντίθεση με τη γνώμη της στρατιωτικής και των υπηρεσιών ασφαλείας», υπενθυμίζοντας ότι και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Έγιαλ Ζαμίρ, είχε προειδοποιήσει κατά της συγκεκριμένης κίνησης.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγόρησε επίσης τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ενέδωσε στις πιέσεις των ακροδεξιών υπουργών του συμβουλίου ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεσαλέλ Σμοτρίτς. Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου στηρίζεται πολιτικά σε υπερεθνικιστές υπουργούς, οι οποίοι έχουν απειλήσει με αποχώρηση από τον κυβερνητικό συνασπισμό σε περίπτωση οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Χαμάς.

Αντιδράσεις και από την Αυστραλία

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι: «Η Αυστραλία καλεί το Ισραήλ να μην ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, που θα επιδεινώσει μόνο την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα».

Η Γουόνγκ υπογράμμισε ότι ο μόνιμος εξαναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επανέλαβε τις εκκλήσεις για:

άμεση κατάπαυση του πυρός,

ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, και

την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

«Η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη βιώσιμη πορεία προς μια διαρκή ειρήνη, ένα παλαιστινιακό κράτος και το κράτος του Ισραήλ να συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια εντός διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων», πρόσθεσε η υπουργός.

Νωρίτερα, και ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αυστραλίας, Μάρεϊ Γουάτ, είχε εκφράσει τη διαφωνία του, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση «αντιτίθεται σθεναρά στη βίαιη κατοχή της Γάζας».