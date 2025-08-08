Πού θέλει να δώσει ο Νετανιάχου τη διακυβέρνηση της Γάζας

O νομικός λόγος που δεν θέλει να κυβερνήσει τη Γάζα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και πού συζητά να δώσει τη διακυβέρνηση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πάρει τις αποφάσεις του για τη Λωρίδα της Γάζας, πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023 και τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ. Εκείνη την ημέρα όμως, βρήκε την αφορμή που έψαχνε για την επίθεση που διαρκεί μέχρι σήμερα και -κατά του ιδίου το ρηθέν-, έχει ως στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς «που είναι αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί πως η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Παρά τις παγκόσμιες αντιδράσεις για όσα υπόκεινται έκτοτε οι άνθρωποι στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις και ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας από το Νοέμβριο του 2024, το αφήγημα όχι μόνο παραμένει το ίδιο, αλλά χειροτερεύει.

Βάσει των “θέλω” εκείνων που κρατούν τον Νετανιάχου στη θέση του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κατέθεσε στο υπουργικό συμβούλιο σχέδιο για πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Γάζας.

Μετά την έγκριση που έλαβε από τους υπουργούς, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν το ΟΚ να κάνουν πράξη τα πέντε βήματα, που είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, η επιστροφή όλων των ομήρων (ζωντανών και νεκρών), η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, ο ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας επ’ αυτής και η ύπαρξη εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης που να μην είναι η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο νομικός λόγος που ο Νετανιάχου δεν θέλει να κυβερνήσει στη Λωρίδα της Γάζας

Προφανώς και ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι “δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε ή να διοικήσουμε τη Λωρίδα της Γάζας. Θέλουμε να αποκτήσουμε τον στρατιωτικό έλεγχο για να εξουδετερώσουμε τη Χαμάς και να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις”, γιατί υπήρχε νομικός λόγος.

Τι μπορεί όμως, να σημαίνει αυτό; Και κατ’ αρχάς, γιατί δεν θέλει να κυβερνήσει;

Να θυμίσουμε άλλωστε, πως τον Μάιο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προτείνει να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της περιοχής -να αντιμετωπίσουν τους ενόπλους και να μετατρέψουν την περιοχή σε “ζώνη ελευθερίας”,… στέλνοντας τους κατοίκους να ζήσουν σε κάποια άλλη χώρα έως ότου ανοικοδομηθούν τα πάντα «γιατί είναι χάλια η περιοχή και πρέπει να νοικοκυρευτεί»;

(παραθέτουμε το αλήστου μνήμης βίντεο που είχε μοιραστεί με τους ακολούθους του στην πλατφόρμα του -Truth- ο Τραμπ, τον Φλεβάρη)

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Νετανιάχου για στρατιωτικό έλεγχο και όχι διακυβέρνηση, κατά το ΙCRC,με αυτόν τον τρόπο οριοθέτησε τον επιδιωκόμενο ρόλο του Ισραήλ ως παράγοντα ασφαλείας, αλλά όχι ως πολιτικού διαχειριστή της Γάζας. Έτσι, ο Νετανιάχου αποφεύγει τα πλήρη καθήκοντα κατοχής που αναγνωρίζονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δηλαδή, θα κάνει αυτό που πάντα ήθελε με τη Λωρίδα της Γάζας (θα την ελέγχει πλήρως), δίχως τις νομικές και διοικητικές περιπλοκές που σχετίζονται με την μακροχρόνια κατοχή ή/και διακυβέρνηση -συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων.

Η κατοχή θα είχε πολλές νομικές και πολιτικές ευθύνες, βάσει της Τέταρτης Συνθήκης της Γενεύης (1949) που έχει κεντρική θέση στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, με διατάξεις που αφορούν την προστασία των αμάχων σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης και κατοχής.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι απαγορεύεται η εκτεταμένη καταστροφή και ιδιοποίηση περιουσίας που δεν δικαιολογείται από στρατιωτική ανάγκη, η παράνομη απέλαση, μεταφορά, ή ο περιορισμός των αμάχων από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ οι πολιτικοί και διοικητικοί θεσμοί που λειτουργούν στην κατεχόμενη περιοχή δεν πρέπει να εκδιωχθούν ή να καταστραφούν εκτός αν η δημόσια τάξη το απαιτεί απόλυτα. Τουναντίον, θα πρέπει να προωθηθεί η ευημερία, χωρίς προσάρτηση ή μόνιμη διοίκηση.

Συνεπώς, με την απόκτηση του ελέγχου και την παράδοση σε άλλα χέρια, ο πολιτικός ηγέτης του Ισραήλ διατηρεί έναν ασφαλή -στρατιωτικό- ρόλο, ενώ επιδιώκει μια τοπική ή περιφερειακή αραβική διοίκηση για να αναλάβει την πολιτική διακυβέρνηση της Γάζας.

Για αυτό και λέει πως θα μεταβιβάσει την εξουσία σε μια «μεταβατική ή τεχνικώς διοικούμενη αρχή».

Πού μπορεί να δώσει ο Νετανιάχου τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας

Η «αραβική δύναμη» στην οποία θα παραδώσει την εξουσία της Λωρίδας της Γάζας ο Νετανιάχου, δεδομένα δεν θα είναι η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή –όπως δήλωσε ο πρωταγωνιστής της ιστορίας.

Το όραμα του αναφέρει πως θα πρόκειται για μια κυβερνητική δύναμη που δεν θα απειλεί το Ισραήλ και “θα παρέχει μια καλύτερη ζωή” στο λαό της Γάζας.

Σύμφωνα με την DW, οι πρόσφατες εξελίξεις και οι συζητήσεις μεταξύ αραβικών εθνών “δείχνουν” πως πιθανότατα θα αναλάβουν την επόμενη ημέρα μια παλαιστινιακή επιτροπή που θα συγκροτήσουν ανεξάρτητοι τεχνοκράτες (ίσως και από την Παλαιστινιακή Αρχή), τοπικοί ηγέτες της κοινότητας και των φυλών ή πολιτική διοίκηση που θα υποστηρίζεται έμμεσα από αραβικά κράτη όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ.

Όποια σύνθεση προτιμηθεί, θα διαχειριστεί τις πολιτικές υποθέσεις της Γάζας, υπό τη διεθνή εποπτεία.

Έχουν γίνει και συζητήσεις για μια προσωρινή διεθνή αποστολή σταθεροποίησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνεισφορές από αραβικές χώρες, Το focus όμως, είναι να υπάρξει παλαιστινιακή διακυβέρνηση, όχι άμεση αραβική κρατική κυριαρχία.

Σε ό,τι αφορά τις Αίγυπτο, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ, είναι οι χώρες έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις για το μέλλον της Γάζας, με στόχο την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία και τη δημιουργία ενός κυβερνητικού οργάνου που μπορεί να παρέχει σταθερότητα χωρίς να απειλεί το Ισραήλ.

Η Αίγυπτος και η Ιορδανία αναμένεται να παίξουν κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας που θα “αστυνομεύουν” τη Γάζα -δεν θα αναπτύξουν τις δικές τους δυνάμεις εκεί.