Δημοσιογράφος του Fox για τους αστέγους: “Σκοτώστε τους με θανατηφόρα ένεση”

Εντελώς ανερυθρίαστα, Αμερικανός δημοσιογράφος πρότεινε on air τη θανάτωση των αστέγων. Δείτε βίντεο.

Ο Μπράιαντ Κίλμιντ παρουσιάζει μαζί με δύο ακόμη δημοσιογράφους τη δημοφιλή εκπομπή του Fox News “Fox and Friends“.

Η εκπομπή έγινε παγκοσμίως γνωστή την Παρασκευή όταν εμφανίστηκε σ’ αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσει ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του ακροδεξιού “ακτιβιστή” Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίλμιντ είναι βαθιά αντιδραστικός και δεν το κρύβει. Όταν ο συμπατριώτης άρχισε να επιχειρηματολογεί υπέρ του περιορισμού των κοινωνικών επιδομάτων (“στοιχίζουν δισεκατομμύρια δολάρια”) παρενέβη και είπε: “Involuntary lethal injection, or something. Just kill them.”

Aναφερόταν στους άστεγους. Πρότεινε, λοιπόν, να θανατώνονται “με θανατηφόρα ένεση ή κάτι τέτοιο”.

“Απλά σκοτώστε τους” κατέληξε.

Ο Κίλμιντ είναι, μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων, και φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής.

Δείτε το βίντεο