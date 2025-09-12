Δολοφονία Κερκ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη υπόπτου – Ταυτοποιήθηκε ως Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και ένθερμου συμμάχου του, Τσάρλι Κερκ.

Δύο 24ωρα μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και ένθερμου συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι ο ύποπτος για την επίθεση έχει συλληφθεί.

“Νομίζω, με μεγάλη βεβαιότητα, ότι τον έχουμε υπό κράτηση”, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Fox News και πρόσθεσε πως ελπίζει να επιβληθεί στον δολοφόνο του Κερκ η θανατική ποινή. «Λοιπόν, ελπίζω — θα τον βρουν ένοχο, φαντάζομαι — και ελπίζω να λάβει την θανατική ποινή», είπε ο Τραμπ. «Αυτό που έκανε, ο Τσάρλι Κερκ, ήταν το καλύτερο άτομο, δεν το άξιζε αυτό. Δούλευε τόσο σκληρά και τόσο καλά, όλοι τον αγαπούσαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αργότερα, πρόσθεσε ότι ο Κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, φαίνεται πως θα ζητήσει την θανατική ποινή για τον δολοφόνο του Κερκ. «Στη Γιούτα έχουν την θανατική ποινή, και έχει έναν πολύ καλό κυβερνήτη εκεί», είπε ο Τραμπ. «Τον έχω γνωρίσει, ο κυβερνήτης είναι πολύ αποφασισμένος για την θανατική ποινή στην περίπτωση αυτή».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, ο οποίος είναι από τη Γιούτα. Πηγές που επικαλείται το CBS NEWS αναφέρουν ότι το άτομο που βρίσκεται υπό κράτηση μοιάζει με το άτομο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι κάποιος “πολύ κοντά” στον ύποπτο τον παρέδωσε και ότι αργότερα σήμερα θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση. «Ουσιαστικά, κάποιος που ήταν πολύ κοντά του τον παρέδωσε», είπε ο Τραμπ και επεσήμανε πως και ο πατέρας του ατόμου που συνελήφθη συνεργάστηκε με τους ερευνητές.

Όπως μετέδωσε το CNN, πηγές με γνώση του θέματος υποστηρίζουν ότι ο ύποπτος που ανακρίνεται φέρεται να παραδέχτηκε στον πατέρα του ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

“Δεν ήθελα να θυμάμαι τον Τσάρλι με αυτόν τον τρόπο”

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη συνέντευξή του ότι δεν είχε δει βίντεο από τη δολοφονία του Κερκ, παρόλο αρκετά κλιπ από την επίθεση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ήθελα να το δω, άκουσα γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ. «Δηλαδή, άκουσα, άκουσα αρκετά — δεν ήθελα να το δω, δεν ήθελα να θυμάμαι τον Τσάρλι με αυτόν τον τρόπο.»

Αναφορικά με την οργάνωση του Τσάρλι Κερκ, “Turning Point USA”, ο Τραμπ διαμήνυσε πως τα μέλη της θα συνεχίσουν να εργάζονται για ενισχύσουν τη συμμετοχή των νέων στα κοινά. «Είχε πάθος γι’ αυτό. Μίλησα με τη σύζυγό του χθες. Είναι συντετριμμένη, αλλά εν μέσω της συντριβής, θέλουν να συνεχίσουν το Turning Point», είπε στο Fox News. Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι γίνονται δωρεές προς την οργάνωση.

Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Υπενθυμίζεται πως από χθες, Πέμπτη (11/09) οι αμερικανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Κερκ, ενώ το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για όποιον παρέχει σχετικές πληροφορίες.

Σήμερα το πρωί, ένα νέο βίντεο που απεικονίζει τον βασικό ύποπτο για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο αποτυπώνεται ο ύποπτος να κινείται στην οροφή του κτιρίου από το οποίο πυροβόλησε, να κατεβαίνει στον δρόμο και στη συνέχεια να κινείται σε δασώδες σημείο, στο οποίο βρέθηκε κυνηγετικό τουφέκι.

Οι ερευνητές είχαν ανακοινώσει, επίσης, ότι βρέθηκε το φερόμενο όπλο του εγκλήματος, καθώς και σημάδια από παπούτσι, παλάμη και πήχη. Συλλέχθηκαν εκτεταμένα ιατροδικαστικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και πιθανό DNA.

Το τουφέκι είναι ένα παλαιότερο μοντέλο, εισαγόμενο, Mauser .30-06, το οποίο ήταν τυλιγμένο σε μια πετσέτα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο ABC News. Η τοποθεσία του όπλου φαίνεται να αντιστοιχεί στη διαδρομή που ακολούθησε ο ύποπτος.

Η χρησιμοποιημένη σφαίρα ήταν ακόμα στη θαλάμη και τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες περιείχαν γραπτό κείμενο, το οποίο σύμφωνα με κάποιους αξιωματούχους της αστυνομίας, ανέφερε “τρανς και αντιφασιστικό” περιεχόμενο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες που μοιράστηκαν με τις αρχές. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς σημαίνει αυτό και οι αρχές συνεχίζουν να εργάζονται για να κατανοήσουν τη σημασία του ή αν οι ενδείξεις αυτές είχαν σκοπό να αποπροσανατολίσουν τους ερευνητές.

Το όπλο και οι σφαίρες που βρέθηκαν θα μεταφερθούν στο κύριο εργαστήριο του FBI στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, για την πιο προηγμένη τεχνολογικά ιατροδικαστική ανάλυση. Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση, το όπλο θα αποσυναρμολογηθεί για να εξεταστούν τυχόν επιπλέον στοιχεία για τον εισαγωγέα το

Σήμερα, δόθηκαν στη δημοσιότητα και νέες φωτογραφίες του υπόπτου.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας που διέπραξε την επίθεση «χάθηκε εύκολα» στο πλήθος στον χώρο της εκδήλωσης, καθώς η εμφάνισή του ήταν ανάλογη με εκείνη ενός τυπικού φοιτητή, κάτι που του επέτρεψε να περάσει απαρατήρητος.