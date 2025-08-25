Διπλωματικό επεισόδιο ΗΠΑ – Γαλλίας μετά τα “απαράδεκτα” σχόλια κατά Μακρόν

Στο γαλλικό ΥΠΕΞ καλείται εκτάκτως ο Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Εμανουέλ Μακρόν για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Νέος γύρος έντονης αντιπαράθεσης ξέσπασε, αργά το βράδυ της Κυριακής (24/8), για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η κριτική δεν προήλθε από το κράτος του Ισραήλ, αλλά… από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι Τσαρλς Κούσνερ κατήγγειλε «έλλειψη επαρκούς δράσης» εκ μέρους του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, απηχώντας την κριτική που του άσκησε πρόσφατα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε επιστολή του που απευθύνεται στον αρχηγό του γαλλικού κράτους, και η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο πρέσβης εκφράζει «τη βαθύτατη ανησυχία του» για την «έκρηξη του αντισημιτισμού στη Γαλλία και την απουσία επαρκούς δράσης εκ μέρους της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του».

Σε αυτή, ο Κούσνερ επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα του Νετανιάχου. «Δηλώσεις που εξευτελίζουν το Ισραήλ και ενέργειες αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές, υποθάλπουν τη βία και θέτουν σε κίνδυνο τον ιουδαϊσμό στη Γαλλία» εκτιμά ο Τσαρλς Κούσνερ, πατέρας του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. «Σήμερα, δεν είναι πλέον δυνατόν να υπεκφεύγουμε: το αντισιωνισμός είναι αντισημιτισμός, τελεία» υποστηρίζει.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή «δεν περνά ούτε μια μέρα στη Γαλλία χωρίς να δεχτούν επίθεση Εβραίοι στους δρόμους, χωρίς ζημιές σε συναγωγές και σχολεία, επιχειρήσεις που ανήκουν σε Εβραίους βανδαλίζονται. Το υπουργείο Εσωτερικών της ίδιας της κυβέρνησής σας διαπιστώνει ότι δημοτικά σχολεία έγιναν στόχος αντισημιτικών ζημιών».

Ο Κούσνερ διαμαρτύρεται, επίσης, γιατί «σχεδόν οι μισοί νέοι Γάλλοι λένε ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ να μιλούν για το Ολοκαύτωμα» και «αυτή η άγνοια μας κάνει να διερωτόμαστε για το σχολικό πρόγραμμα στα σχολεία» της χώρας.

Αφού εξυμνεί τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, τονίζει πως «η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι εφικτή, αρκεί οι ηγέτες να έχουν τη βούληση να δράσουν». Με αυτό το σκεπτικό, ο πρεσβευτής καλεί τον πρόεδρο Μακρόν «να προχωρήσει άμεσα σε αποφασιστικές ενέργειες».

AP Photo/John Minchillo, File

Σκληρή απάντηση της Γαλλίας και επίκληση στη Σύμβαση της Βιέννης

Με ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τους «απαράδεκτους αυτούς ισχυρισμούς». «Η αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών στη Γαλλία μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023 είναι μια θλιβερή πραγματικότητα, την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα και απέναντι στην οποία οι γαλλικές αρχές έχουν επιδείξει μεγάλη κινητοποίηση».

Κατά την επίσημη γαλλική θέση, οι δηλώσεις του Αμερικανού διπλωμάτη παραβιάζουν τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961, η οποία διέπει τις διπλωματικές σχέσεις και καθιερώνει την αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών. Όπως επισημαίνει το Παρίσι, τέτοιου είδους παρεμβατικές τοποθετήσεις «δεν συνάδουν με το επίπεδο των διατλαντικών σχέσεων ανάμεσα στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε με την εμπιστοσύνη που πρέπει να χαρακτηρίζει τη συνεργασία μεταξύ συμμάχων».

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι ο Αμερικανός πρεσβευτής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σήμερα, Δευτέρα (25/8).

Κλιμακώνεται η κόντρα Μακρόν – Νετανιάχου

Υπενθυμίζεται πως, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Γάλλο πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» όταν ζητά να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος. «Η έκκλησή σας για παλαιστινιακό κράτος ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» έγραψε ο Νετανιάχου σε επιστολή του. Παρόμοια επιστολή, με σχεδόν πανομοιότυπη διατύπωση, φέρεται να εστάλη και στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας.

Η επιστολή αυτή χαρακτηρίστηκε «λανθασμένη και απαράδεκτη» από τη γαλλική προεδρία, τονίζοντας ότι «δεν θα μείνει αναπάντητη». Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε αργά την Τρίτη, το γραφείο του Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε: «Η ανάλυση που υποδηλώνει ότι η απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο βρίσκεται πίσω από την άνοδο της αντισημιτικής βίας στη Γαλλία είναι λανθασμένη, άθλια και δεν θα μείνει αναπάντητη», προσθέτοντας: «Η τρέχουσα περίοδος απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση».

Απαντώντας στις κατηγορίες, το γραφείο του Μακρόν επεσήμανε πως η Γαλλία «προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους Εβραίους πολίτες της» και ότι, από το 2017, ο πρόεδρος ζητούσε συστηματικά από την κυβέρνηση να «λάβει τα ισχυρότερα δυνατά μέτρα κατά των δραστών αντισημιτικών πράξεων».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, 504 αντισημιτικές πράξεις αναφέρθηκαν σε όλη τη χώρα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου του τρέχοντος έτους, γεγονός που υποδηλώνει μείωση 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αριθμοί, ωστόσο, παραμένουν υψηλοί, διπλάσιοι από τον αριθμό των αναφερόμενων περιστατικών κατά την ίδια χρονική περίοδο το 2013.

Μέλη της εβραϊκής κοινότητας της Γαλλίας, μιας από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι αντισημιτικές πράξεις έχουν αυξηθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμό του στη Γάζα σε απάντηση για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Πιο πρόσφατα, η κοπή μιας ελιάς που φυτεύτηκε στη μνήμη ενός νεαρού Γαλλοεβραίου, ο οποίος είχε βασανιστεί μέχρι θανάτου το 2006, προκάλεσε οργή, με τον Μακρόν να υπόσχεται να τιμωρήσει την πράξη «αντισημιτικού μίσους».

Αξίζει να σημειωθεί, δε, πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών είναι τεταμένες από τον περασμένο Ιούλιο, αφότου ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα γίνει η πρώτη μεγάλη δυτική δύναμη που θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ τον ερχόμενο μήνα, με την ελπίδα να φέρει ειρήνη στην περιοχή. Αμέσως μετά, περισσότερες από δέκα δυτικές χώρες, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, κάλεσαν και άλλες χώρες του κόσμου να πράξουν το ίδιο.

Ο Νετανιάχου επέκρινε την απόφαση, λέγοντας ότι η Γαλλία «ανταμείβει την τρομοκρατία». Πρόσθεσε πως «ένα παλαιστινιακό κράτος υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν εφαλτήριο για την εξόντωση του Ισραήλ και όχι για ειρήνη».