Δυτική Όχθη: Όσα έζησε ο σκηνοθέτης του “No Other Land” στην ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του

Σοκάρει η περιγραφή του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, Μπάσελ Άντρα, για την Ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του στη Δυτική Όχθη, μπροστά στα μάτια της εννέα μηνών κόρης του.

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του περιέγραψε ο Μπάσελ Άντρα, ο παλαιστίνιος σκηνοθέτης βραβευμένος με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ “No Other Land”.

Λίγες ημέρες μετά την επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο σπίτι του στη Δυτική Όχθη, ο Μπάσελ μίλησε στο Associated Press για όσα αντίκρισαν τα μάτια της μόλις 9 μηνών κόρης του.

“Οι στρατιώτες εισέβαλαν στην Τουάνι αφού οι έποικοι επιτέθηκαν σε εμάς στις αγροτικές μας εκτάσεις. Εισέβαλαν στο σπίτι μου εδώ, στον χώρο των ακτιβιστών, και στο σπίτι όπου η σύζυγός μου και η 9 μηνών κόρη μου ήταν μόνες“, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπάσελ Άντρα.

Και πρόσθεσε: “Έκαναν έρευνες στο σπίτι. Πήραν το τηλέφωνο της συζύγου μου. Απαγόρευσαν σε άλλα μέλη της οικογένειας, όπως τις αδελφές μου και τον πατέρα μου, να είναι με τη σύζυγό μου στο σπίτι. Τους κράτησαν στο δρόμο. Νομίζω ότι το Ισραήλ προσπαθεί να επιτεθεί και να φιμώσει οποιονδήποτε Παλαιστίνιο επιρροή ή δημοσιογράφο, όποιον μιλάει κατά της κατοχής στη Γάζα.

Βλέπουμε να σκοτώνουν δημοσιογράφους. Έχω πολλά μηνύματα, ένα από τα οποία αφορά τις κυβερνήσεις και τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν σοβαρές δράσεις για να σταματήσουν τη γενοκτονία στη Γάζα, να σταματήσουν την κατοχή και να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο και να πιέσουν το Ισραήλ να επιβάλει κυρώσεις μέχρι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο”.

Το χρονικό της επίθεσης

Η τελευταία επίθεση στο χωριό του Μπάσελ Άντρα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (14/9), όταν Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, στη Δυτική Όχθη.

Τότε, ο σκηνοθέτης κατήγγειλε ότι οι στρατιώτες ρώτησαν τη σύζυγό του, Σούχα, για το πού βρισκόταν ο ίδιος, ενώ κατάσχεσαν το τηλέφωνό της. Την ώρα της επιδρομής, η εννέα μηνών κόρη τους βρισκόταν στο σπίτι, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία του για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στο χωριό του Άντρα, τραυματίζοντας δύο αδέλφια του και έναν ξάδελφό του. Ο Άντρα είχε συνοδέψει τα μέλη της οικογένειάς του στο νοσοκομείο και εκεί ενημερώθηκε για την επιδρομή των στρατιωτών στο σπίτι του.

Ο συν-σκηνοθέτης της ταινίας, Γιουβάλ Άμπραχαμ, υπογράμμισε ότι η βία που συνέβη στο χωριό του Άντρα είναι μια συνεχής επανάληψη, σημειώνοντας: «Οι Ισραηλινοί έποικοι επιτίθενται βάναυσα σε ένα παλαιστινιακό χωριό και αργότερα έρχεται ο στρατός και επιτίθεται στους Παλαιστίνιους».

Υπενθυμίζεται πως, για την επιδρομή στο σπίτι του Μπασέλ Άντρα έκανε σχετική ανάρτηση προ ημερών ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η βίαιη επίθεση εναντίον του είναι μια από τις χιλιάδες που βιώνει καθημερινά ο παλαιστινιακός λαός, ο οποίος σφαγιάζεται και λιμοκτονεί με επιλογή της κυβέρνησης Νετανιάχου και υπό την ανοχή της διεθνούς κοινότητας.