Dogecoin: Τρολ κρυπτονόμισμα σε ράλι αξίας και το διαδίκτυο παραληρεί

Στα 13 σεντς σε σχέση με το δολάριο εκτοξεύτηκε η αξία του Dogecoin, το κρυπτονόμισμα που ξεκίνησε από memes στα social media.

Ανάλογη τροχιά ακολουθούν και άλλα κρυπτονομίσματα όπως το γνωστό Bitcoin, το οποίο ξεπέρασε τα 63.000 δολάρια το πρωί της Τρίτης, ενώ το Ethereum άγγιξε τα 2.315 δολάρια.

Σημειώνεται πως σήμερα, Τετάρτη, κάνει ντεμπούτο στο ταμπλό του Nasdaq η Coinbase, που αποτελεί το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον πλανήτη. Η Coinbase έχει αυτή τη στιγμή 56 εκατ. χρήστες και ανακοίνωσε έσοδα 1,8 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η τιμή αναφοράς των μετοχών της Coinbase στο Nasdaq είναι στα 250 δολάρια ανά μετοχή, με τη συνολική αξία των Coinbase να εκτιμάται στα 70 δισ. δολάρια. Στην πλατφόρμα της εντάσσονται 50 κρυπτονομίσματα, στα οποία εντάσσεται και το Doge.

Συνολικά η Coinbase σκοπεύει να πουλήσει 114,9 εκ. μετοχές, απευθείας στο επενδυτικό κοινό, κάτι που αναμένεται να αυξήσει το κύρος όλων των κρυπτονομισμάτων της. Binance, Kraken, Coinbase, Huobi, Bitfinex, Bitstamp, KuCoin, Gemini αποτελούν τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αυτή τη στιγμή.

Παράλληλα, η χρήση κρυπτονομισμάτων ως τρόπος συναλλαγής έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, με εταιρείες όπως η Tesla και η PayPal να τα δέχονται κανονικά.

Ωστόσο, η περίπτωση του Dogecoin παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για ένα "τρολ" κρυπτονόμισμα που ξεκίνησε πραγματικά για πλάκα. Έμβλημά του είναι ένας σκύλος ράτσας Shiba Inu και δημιουργός του ήταν ο προγραμματιστής και πρώην μηχανικός της IBM, Billy Markus, μαζί με τον Jackson Palmer, έναν εργαζόμενο στο τμήμα μάρκετινγκ της επιχείρησης Adobe Systems.

Ο ίδιος Billy Markus, δήλωσε στη Wall Street Journal στις αρχές Φεβρουαρίου ότι δημιούργησε το περιουσιακό στοιχείο εντελώς "για πλάκα".

Στις 19 Δεκεμβρίου του 2013, το Dogecoin ανέβηκε σε αξία κατά 300 τις εκατό μέσα σε 24 ώρες, με αύξηση από $0,00026 σε $0,00095, την στιγμή που το Bitcoin και τα υπόλοιπα νομίσματα έχαναν αξία μετά από την απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει στις κινεζικές τράπεζες να επενδύσουν το κινέζικο Yuan στην οικονομία του Bitcoin.

Στις 19 Ιανουαρίου 2014, στήθηκε ένας τεράστιος online έρανος από την κοινότητα του Dogecoin για να μαζέψουν 30.000 δολάρια για την ομάδα αγωνιστικού έλκηθρου της Τζαμάικα, η οποία πληρούσε τα κριτήρια συμμετοχής, αλλά δεν μπορούσαν να μαζέψουν χρήματα για να λάβουν μέρος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Sochi της Ρωσίας. Της προσπάθειας συλλογής χρημάτων ηγήθηκε η κοινότητα του εικονικού νομίσματος Dogecoin στο Reddit, που συνέλεξε περί τα 30.000 δολάρια σε Dogecoin. Στην ουσία τα Doge μετατρέπονταν σε bitcoins και μετά ανταλλάσσονταν σε δολάρια, με όλα αυτά να συμβαίνουν μέσα σε 12 μόλις ώρες.

Αντιστοίχως, στήθηκε online έρανος για τον Ινδό αθλητή Shiva Keshavan, επίσης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς.

Μεταξύ άλλων, η Oprah ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα φροντίδας ζώων και κατοικίδιων που δέχεται Dogecoin για πληρωμή και δωρεές, για ένα καταφύγιο ζώων.

Γενικά το ψηφιακό νόμισμα απέκτησε τεράστια φήμη μέσω των παραπάνω δράσεων, ενώ συνδέθηκε με διάφορα memes λόγω του σκύλου που είναι η "μασκότ" του. Μέχρι σήμερα συγκέντρωσε αρκετούς μικροεπενδυτές, με τη τιμή του όμως να παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα.

Το νόμισμα βασίστηκε στον ανοιχτό κώδικα του Litecoin και σε αντίθεση με το Bitcoin, δεν έχει όριο στον αριθμό "κερμάτων" που μπορούν να παραχθούν στο σύστημα. Κοινώς, ενώ το Bitcoin έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποπληθωριστικά, το Doge δεν ακολουθεί την ίδια λογική καθώς δεν ήταν αυτό το μέλημα των δημιουργών του.

Το τελευταίο διάστημα και ο Elon Musk είχε τοποθετηθεί για το memecoin με αναρτήσεις του στο Twitter. Όπως και στην περίπτωση της GameStop, έτσι και τώρα, το Reddit έβαλε το λιθαράκι του για την εκτόξευση της αξίας του "νομίσματος του Shiba", με τις κοινότητες των κρυπτονομισμάτων βάζουν σαν στόχο τους να το πάνε στα 10 σεντς. Και να τα καταφέρνουν.

Φυσικά το έναυσμα το έδωσε και πάλι ο Musk, όταν με ένα tweet του στις 10 Απριλίου έγραψε: "...going to the moon very soon". Τον Φεβρουάριο χαρακτήρισε το Dogecoin ως το "κρυπτονόμισμα του λαού", και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Με κάθε tweet του Μασκ άλλωστε, το Doge ανέβαινε κατά 20%.

Φυσικά, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν το ενδιαφέρον του Musk για το Dogecoin έχει να κάνει με τη γενικότερη στάση του σε τέτοια ζητήματα, υπέρ των "μικρών παικτών" και των τρολ του διαδικτύου, ή αν έχει προσωπικό συμφέρον που σχετίζεται με τη συνολική άνοδο της αξίας των κρυπτονομισμάτων, όπως την παρουσιάσαμε παραπάνω. Η αλήθεια είναι πάντως πως η Tesla δέχεται Bitcoins έχοντας φτάσει στο 1,5 δισ. συναλλαγών.

Πλέον στο dogecoin επενδύουν και διάσημοι όπως ο Mark Cuban, o Snoop Dogg, και ο Gene Simmons των Kiss. Για τον επιχειρηματία Mark Cuban, το Doge είναι μια καλή αρχή για κάποιον που θέλει να εκπαιδευθεί πάνω στα ψηφιακά νομίσματα και να επενδύσουν σε αυτά.

Τα κρυπτονομίσματα χαρακτηρίζονται γενικότερα από την πολύ ευμετάβλητη αξία τους, καθώς είναι δύσκολη η εκτίμησή της και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε απότομες αυξομειώσεις. Οι δε επικριτές του Doge είναι κατά βάση οι επικεφαλής επενδυτικών κεφαλαίων που εστιάζουν στο Bitcoin, καθώς θεωρούν πως αν σκάσει η "φούσκα" του τρολονομίσματος, θα συμπαρασύρει σε χαμηλά και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα στα οποία επενδύουν οι ίδιοι.

Η διαφορά με την υπόθεση της GameStop είναι πως στην υπόθεσή της δημιουργήθηκε συμπίεση, με τα μεγάλα funds να αναγκάζονται να καλύψουν τις απώλειές τους. Στην περίπτωση του Doge δεν καταγράφεται δυναμική έλλειψης που να αφορά τα hedge funds, παρά μόνο μια προσπάθεια μικροεπενδυτών και ανθρώπων του διαδικτύου να ωθήσουν το κρυπτονόμισμα ψηλότερα.

