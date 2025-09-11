Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τι γνωρίζουμε για τον ελεύθερο σκοπευτή

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εν ψυχρώ εκτέλεση του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή ενώ μιλούσε σε πλήθος στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενός από τους πιο επιδραστικούς συντηρητικούς ακτιβιστές των ΗΠΑ και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, περίπου 64 χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι, την ώρα που ο 31χρονος απαντούσε σε ερώτηση για τη βία με όπλα μπροστά σε πλήθος 3.000 ατόμων.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ενώ έχουν έρθει στο φως ορισμένα στοιχεία για τον ίδιο αλλά και για τις συνθήκες της επίθεσης.

Η στιγμή του πυροβολισμού

Ο Κερκ βρισκόταν καθισμένος κάτω από ένα λευκό κιόσκι στην κεντρική αυλή του πανεπιστημίου, όταν ακούστηκε ένας και μοναδικός πυροβολισμός γύρω στις 12:20 τοπική ώρα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ακτιβιστής τινάχτηκε στην καρέκλα του, με αίμα να φαίνεται στον λαιμό του, προτού το πλήθος πανικοβληθεί και αρχίσει να τρέχει.

«Άκουσα έναν δυνατό πυροβολισμό και είδα το σώμα του να πέφτει αργά στο πλάι», ανέφερε ένας φοιτητής. Η ρεπόρτερ της Deseret News, Έμα Πιτς, περιέγραψε: «Ξαπλώσαμε όλοι στο έδαφος για 30 με 45 δευτερόλεπτα, και μετά ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις».

Ο Κερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο πυροβολισμός προήλθε από το Losee Center, κτίριο της πανεπιστημιούπολης που βρίσκεται περίπου 180 μέτρα από το σημείο της εκδήλωσης.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν η σφαίρα ερρίφθη από την ταράτσα του κτιρίου ή μέσα από κάποιο ανοιχτό παράθυρο. Το BBC Verify ανέλυσε βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία υποτίθεται ότι δείχνουν έναν σκοτεινό όγκο στην οροφή, ωστόσο η ποιότητα είναι πολύ χαμηλή για ασφαλή συμπεράσματα.

Τη στιγμή της επίθεσης, στην εκδήλωση βρίσκονταν έξι ένστολοι αστυνομικοί, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Πανεπιστημίου Utah Valley, Τζεφ Λονγκ. Παράλληλα, ο Κερκ συνοδευόταν από ιδιωτική ομάδα ασφαλείας.

Ωστόσο, η παρουσία τόσων δυνάμεων δεν στάθηκε αρκετή για να αποτραπεί η δολοφονία. Το πανεπιστήμιο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ ακολούθησε μεγάλης κλίμακας ανθρωποκυνηγητό, με πάνοπλους αστυνομικούς να ερευνούν κτίριο-κτίριο μέσα στην πανεπιστημιούπολη.

Τι γνωρίζουμε για τον δράστη

Αμέσως μετά την επίθεση, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανακοίνωσε ότι ένας «ύποπτος» είχε τεθεί υπό κράτηση. Όμως, όπως επιβεβαίωσε αργότερα ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, το άτομο αυτό αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση, καθώς δεν βρέθηκαν αποδείξεις που να το συνδέουν με την υπόθεση.

«Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε πληροφορίες με διαφάνεια», δήλωσε ο Πατέλ.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, είπε ότι ο ύποπτος περιγράφηκε ως ντυμένος εξολοκλήρου με σκούρα ρούχα. Πρόσθεσε ότι στον θανατηφόρο πυροβολισμό χρησιμοποιήθηκε μόνο μία σφαίρα.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες, ο εκτελεστής παραμένει ασύλληπτος. Οι αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και σε εξέλιξη.

Η σφαίρα που αφαίρεσε τη ζωή του Τσάρλι Κερκ όχι μόνο στέρησε από τον Τραμπ έναν από τους πιο πιστούς του συμμάχους, αλλά και βύθισε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία νέα συζήτηση γύρω από την πολιτική βία και την ασφάλεια στη δημόσια σφαίρα.