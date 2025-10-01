Είκοσι δικηγόροι μηνύουν τον Νικολά Σαρκοζί – Γιατί τον κατηγορούν

Νέα “μπλεξίματα” με τον νόμο για τον καταδικασμένο σε 5 χρόνια φυλάκιση Νικολά Σαρκοζί, καθώς οι επικρίσεις κατά της απόφασης συνιστούν “παραβίαση του κράτους δικαίου” σύμφωνα με Γάλλους δικηγόρους.

Δεν έχουν τέλος οι δικαστικές περιπέτειες για τον Νικολά Σαρκοζί, καθώς μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια κάθειρξη για ποινική συνωμοσία, για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μήνυση που υπέβαλε μία ομάδα περίπου 20 δικηγόρων.

Οι δικηγόροι τον κατηγορούν για “δυσφήμιση της δικαστικής εξουσίας“, μετά τις επικρίσεις του κατά της καταδίκης του στην υπόθεση χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος τους, κ. Ζερόμ Ζιούστι, οι νομικοί που κατέθεσαν τη μήνυση θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Σαρκοζί υπονομεύουν το έργο της δικαιοσύνης.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα JDD την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι “όλα τα όρια του κράτους δικαίου έχουν παραβιαστεί”, προσθέτοντας ότι δεν θα “λυγίσει μπροστά στο ψέμα, τη συνωμοσία και την προσβολή” και τις “πρακτικές που είναι τόσο αντίθετες προς το κράτος δικαίου“.

Σύμφωνα με τους 18 δικηγόρους που εκπροσωπεί ο κ. Ζερόμ Ζιούστι και υπέβαλαν μήνυση την Τετάρτη στο Παρίσι, οι δηλώσεις του πρώην προέδρου της Γαλλίας “αποτελούν πράξη συνειδητής δυσφήμισης της δικαστικής εξουσίας, η οποία είναι ικανή να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης“, όπως αναφέρεται στο κείμενο της μήνυσης, του οποίου έλαβε γνώση το AFP.

Οι δικηγόροι που κατέθεσαν τη μήνυση υπενθυμίζουν ότι ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών και πρόστιμο 7.500 ευρώ για τέτοιου είδους παραβάσεις, εφόσον αποδειχθούν.

“Δηλώσεις που πλήττουν ‘τον σεβασμό προς τη δικαστική εξουσία'”

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, οι δηλώσεις του Σαρκοζί “βλάπτουν το κράτος δικαίου“, “έχουν ιδιαίτερη σοβαρότητα” και “δεν μπορούν να εκληφθούν ως μια απλή κριτική σε απόφαση της δικαιοσύνης, στην οποία ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση”.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ως επικεφαλής του κράτους, “γνωρίζει την επίδραση των λόγων του και την άμεση επιρροή που ασκούν στην κοινή γνώμη. Οι δηλώσεις του πλήττουν όχι μόνο την απόφαση της δικαιοσύνης αλλά και τους δικαστές που την εξέδωσαν, καθώς και τον σεβασμό προς την ίδια την δικαστική εξουσία”, αναφέρουν οι δικηγόροι.

Αρκετές φορές τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου του Παρισιού, Peimane Ghaleh-Marzban, καταδίκασε επίσης τη δυσφήμιση που υπέστη το δικαστικό σώμα από τις επικρίσεις κατά της απόφασης του 32ου δικαστικού τμήματος του Παρισιού, η οποία εκδόθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Σε ερώτηση για το αν έχει ανοίξει έρευνα για το θέμα, η εισαγγελία του Παρισιού δεν έδωσε άμεση απάντηση.