Σαρκοζί: “Να μείνει όσο το δυνατόν λιγότερο στη φυλακή”

Οι δικηγόροι του Νικολά Σαρκοζί θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι ο χρόνος παραμονής του στη φυλακή θα είναι “όσο το δυνατόν συντομότερος”.

Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι θα εκτίσει όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο στη φυλακή, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια κάθειρξη για ποινική συνωμοσία, για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

“Θα φροντίσουμε ώστε η φυλάκισή του να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη”, δήλωσε ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, στο ειδησεογραφικό κανάλι BFMTV την Παρασκευή, μετά την ιστορική απόφαση που τον καθιστά τον πρώτο Γάλλο πρόεδρο που οδηγείται στη φυλακή.

Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, ωστόσο, ειδική πρόβλεψη των δικαστών επιβάλει να ξεκινήσει την εκτέλεση της ποινής του εντός των επόμενων εβδομάδων, παρά την εν εξελίξει διαδικασία της έφεσης.

Ο 70χρονος θα εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα στις 13 Οκτωβρίου, όπου θα του ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του, η οποία πιθανώς θα είναι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, πιθανόν να εκτίσει την ποινή του στη φυλακή La Santé, στα νότια του Παρισιού, σε ατομικό κελί, αλλά με δυνατότητα συναναστροφής με άλλους κρατούμενους στους κοινόχρηστους χώρους.

Όπως κάθε άλλος κρατούμενος, αφού ο Σαρκοζί φυλακιστεί, οι δικηγόροι του θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αποφυλάκισή του ή την εκτέλεση της ποινής του με εναλλακτικό τρόπο, όπως με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από δικαστή.