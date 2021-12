Είναι το Έβερεστ το ψηλότερο βουνό του πλανήτη;

Στις γνώσεις που αποκτούμε ως παιδιά και μας συνοδεύουν σε όλη μας τη ζωή ανήκει και ότι το Έβερεστ είναι το πιο ψηλό βουνό του κόσμου. Το 'κόσμημα' των Ιμαλαΐων είναι γνωστό και ως Chomolungma, δηλαδή “Θεά μητέρα του κόσμου” στα θιβετιανά.

Για την ιστορία, οι δυο πρώτοι που πάτησαν στην κορυφή του, στις 29/5 του 1953 λέγονταν Tenzing Norgay (μέλος της φυλής Σέρπα από το Νεπάλ) και Edmund Hillary (από τη Νέα Ζηλανδία). Έκτοτε το 'χουν κάνει τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι, ενώ 300 έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας -με τις καταγραφές να αρχίζουν το 1922.

H τελευταία μέτρηση του Έβερεστ ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2021 και βάσει αυτής φτάνει στα 8.848,86 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας -δηλαδή, είναι σχεδόν 8.8 χιλιόμετρα ψηλό. Και εδώ είναι το clue για την απάντηση στην ερώτηση 'ποιο είναι το πιο ψηλό βουνό της γης'.

Ο καθηγητής και ιδρυτικός διευθυντής του Centre for Mountain Studies στο University of Highlands and Islands της Σκωτίας, Martin Price εξήγησε στο Science πως “για να υπάρχει συγκρισιμότητα στις μετρήσεις, είναι απαραίτητο να έχουμε ένα συνεπές επίπεδο αναφοράς. Ιστορικά το υψόμετρο δίνεται ως ύψος πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας".

“Μόνο που η μέση στάθμη της θάλασσας είναι διαφορετική σε διάφορα μέρη του κόσμου, ενώ αλλάζει λόγω της κλιματικής αλλαγής”.

Πράγμα που σημαίνει ότι “το υψόμετρο μετριέται πλέον, σε σχέση με το μαθηματικά καθορισμένο γεωειδές της γης” που σύμφωνα με την National Oceanic and Atmospheric Administration είναι “μοντέλο παγκόσμιας μέσης στάθμης της θάλασσας, το οποίο χρησιμοποιείται για την μέτρηση ακριβών επιφανειακών υψομέτρων”.

Η μέση στάθμη χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί το ύψος των βουνών, διαδικασία που αφορά και αεροπλάνο που πετάει “μπρος πίσω πάνω από το κάθε βουνό, σε μια σειρά παράλληλων γραμμών, ώστε να μετρήσει πόση βαρύτητα 'τραβάει' στην κορυφή”. Αυτή συν οι μετρήσεις του GPS, παρέχουν ακριβείς υψομετρικές μετρήσεις.

Θα άλλαζε κάτι αν μετρούσαν την απόσταση μεταξύ βάσης και κορυφής;

To Mauna Kea, στη Χαβάη. AP

Ναι, θα άλλαζε. Υπ' αυτήν τη συνθήκη, το ψηλότερο βουνό θα ήταν το Mauna Kea, ένα ανενεργό ηφαίστειο που βρίσκεται στη Χαβάη. Η κορυφή του είναι μεν, στα 4.205 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας (δηλαδή, είναι το μισό από το Έβερεστ), εν τούτοις σύμφωνα με το National Geographic το κύριο μέρος του είναι κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μέτρηση από τη βάση έως την κορυφή, το βγάζει 10.211 μέτρα, σύμφωνα με το United States Geological Surve (γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ).

