Εισβολή drones σε Κοπεγχάγη και Όσλο – Σενάρια για εμπλοκή της Ρωσίας

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο, μετά τον εντοπισμό drones. Δανία, Νορβηγία και ΕΕ “δείχνουν” τη Ρωσία, αρνείται εμπλοκή η Μόσχα.

Ως “την πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας” χαρακτήρισε την εισβολή drones στον εναέριο χώρο της χώρας, η πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Τα σενάρια για την προέλευση των drones “φουντώνουν” με τη Φρεντέρικσεν, το ΝΑΤΟ αλλά και εκπρόσωπο της ΕΕ να μην αποκλείουν εμπλοκή της Ρωσίας, κατηγορίες που η Μόσχα απορρίπτει ως αβάσιμες.

Οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών έκαναν λόγο για “σημαντική απειλή δολιοφθοράς”. “Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Τα σενάρια για την προέλευση των drones και η Ρωσία

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους αν το περιστατικό θα μπορούσε να συνδέεται με τη Ρωσία, δεν το απέκλεισε.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι είναι η Ρωσία από πίσω. Έχουμε δει drones πάνω από την Πολωνία, έχουμε δει δραστηριότητα στη Ρουμανία, έχουμε δει παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας, έχουμε δει επιθέσεις χάκερ σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο.

Τώρα έχουμε drones στη Δανία, και φαίνεται ότι υπήρξαν και στο Όσλο. Επομένως, μπορώ μόνο να πω ότι, κατά την άποψή μου, πρόκειται για σοβαρή επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της Δανίας» είπε χαρακτηριστικά η Φρεντέρικσεν,

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται το τοπικό μέσο DR, η Φρεντέρικσεν πρόσθεσε ότι η πρόθεση (της Ρωσίας) θα μπορούσε να ήταν «να διαταραχθεί η κατάσταση και να δημιουργηθεί αναστάτωση, ανησυχία· να δουν πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν και να δοκιμάσουν τα όριά μας».

Κατά την ενημέρωση Τύπου, η εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ανίτα Χίπερ, σχολίασε ότι τα περιστατικά με drones σε Δανία και Νορβηγία ταιριάζουν με το μοτίβο των «αμελών» ενεργειών της Ρωσίας.

«Έχουμε γνώση του περιστατικού και είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία και τη Νορβηγία, τους συγχαίρουμε ήδη για την ταχεία αντίδραση και πρέπει να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα των ερευνών. Αλλά ό,τι έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει προς τη Ρωσία όσον αφορά τις ανεύθυνες ενέργειες της σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη – πρώτα στην Πολωνία, έπειτα στη Ρουμανία και πιο πρόσφατα στην Εσθονία.

Αυτό που έχουμε δει από τη Ρωσία είναι ότι δεν έχουν “κατά λάθος” παραβιάσει τον εναέριο χώρο των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά ότι πρόκειται για σκόπιμη παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και εδώ βλέπουμε ένα σαφές μοτίβο.

Η Ρωσία δοκιμάζει τα σύνορα της Ευρώπης, ερευνά την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας» τόνισε η Χίπερ.

«Πρέπει ακόμα να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας, οπότε δεν θα το προδικάσουμε , αλλά έχουμε δει ένα σαφές μοτίβο όσον αφορά την εκτόξευση drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, και αυτό δείχνει προς τη Ρωσία» πρόσθεσε.

ΝΑΤΟ: Οι ενέργειες της Ρωσίας «θέτουν σε κίνδυνο ζωές»

Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι «καταδικάζει με σφοδρότητα» την «επικίνδυνη» παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, η οποία, όπως τόνισε, ήταν «μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου όλο και πιο ανεύθυνων ρωσικών ενεργειών», ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο για εμπλοκή της Μόσχας στο χθεσινοβραδινό περιστατικό.

«Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες που το Συμβούλιο Βόρειας Ατλαντικού συνεδριάζει σύμφωνα με το Άρθρο 4» ανέφερε, με την πρώτη σύνοδο να πραγματοποιείται μετά την ευρεία παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Πρόσθεσε ότι «αρκετοί άλλοι σύμμαχοι – συμπεριλαμβανομένων της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας – έχουν επίσης πρόσφατα βιώσει παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από τη Ρωσία».

«Η Ρωσία φέρει πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, κινδυνεύουν να προκαλέσουν λανθασμένη εκτίμηση και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν» σημειώνεται στην αυστηρή δήλωση.

Η συμμαχία τόνισε ότι θα «ενισχύσει τις ικανότητές μας και θα ενδυναμώσει τη στάση αποτροπής και άμυνάς μας, περιλαμβανομένων αποτελεσματικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας.»

«Η Ρωσία δεν πρέπει να αμφιβάλλει: Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και να αποτρέψουμε όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε να απαντούμε με τον τρόπο, το χρόνο και τον τομέα που επιλέγουμε εμείς. Η δέσμευσή μας για το Άρθρο 5 είναι ακλόνητη. Οι σύμμαχοι δεν θα πτοηθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να στηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της για αυτοάμυνα κατά του βίαιου και αδικαιολόγητου πολέμου επιθετικότητας της Ρωσίας» καταλήγει η δήλωση του ΝΑΤΟ.

Νορβηγία: Η Ρωσία παραβίασε τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές φέτος

Σε δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση του ΝΑΤΟ, η νορβηγική κυβέρνηση καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και αποκάλυψε ότι η Ρωσία έχει παραβιάσει τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού φέτος.

«Τα περιστατικά στη Νορβηγία είναι μικρότερης έκτασης σε σχέση με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για περιστατικά που τα θεωρούμε πολύ σοβαρά», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκάρ Στόρε.

Πρόσθεσε ότι δύο περιστατικά συνέβησαν στη θάλασσα βορειοανατολικά του Βάρντο τον Απρίλιο και τον Αύγουστο, και το τρίτο σε ακατοίκητη περιοχή κατά μήκος της χερσαίας μεθορίου στην Ανατολική Φινλανδία τον Ιούλιο.

Οι παραβιάσεις των συνόρων — που αφορούσαν αεροσκάφη SU-24, SU-33 και L410 Turbolet — διήρκεσαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, είπε, σημειώνοντας ότι η Νορβηγία δεν μπορούσε να προσδιορίσει αν ήταν σκόπιμες ή «λόγω λαθών πλοήγησης».

«Ανεξαρτήτως του λόγου, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το έχουμε καταστήσει σαφές στις ρωσικές αρχές», ανέφερε ο Στόρε.

Φον Ντερ Λάιεν: Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σταμάτησαν πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη ήταν μέρος ενός «προτύπου συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας».

«Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο» είπε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ , προσθέτοντας ότι τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται.

“Αβάσιμες κατηγορίες” λέει η Μόσχα

Η Ρωσία υποστήριξε ότι δεν έχει ανάμιξη στις πτήσεις drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, που μπλόκαραν χθες, Δευτέρα, για τέσσερις ώρες την αεροπορική κυκλοφορία.

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.