Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας για τις περικοπές στον προϋπολογισμό

Πάνω από 90 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλη τη Γαλλία κατά των επικείμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας, συμμετέχοντας σε απεργιακές κινητοποιήσεις, έπειτα από κάλεσμα των συνδικάτων για ημέρα διαμαρτυρίας κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό.

Το υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι από 600.000 έως 900.000 διαδηλωτές θα κατέβουν στους δρόμους στη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, μέχρι το μεσημέρι είχαν συλληφθεί 94 άτομα, εκ των οποίων τα 15 στο Παρίσι, ενώ 32 παραμένουν υπό κράτηση. Τουλάχιστον 476 ξεχωριστές διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα.

Απεργία στη Γαλλία AP

Στη Μασσαλία, περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, με τον αριθμό να είναι σημαντικά υψηλότερος σύμφωνα με τους διοργανωτές, όπως ανέφερε η Le Figaro.

Στο Παρίσι, περίπου 100 διαδηλωτές κατάφεραν να φτάσουν στο υπουργείο Οικονομίας, «ανάβοντας καπνογόνα», καθώς κατευθύνονταν προς την Place de la Bastille, όπου αργότερα μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική διαδήλωση, σύμφωνα με τη Le Monde.

Live εικόνα από το Παρίσι:

Η επικεφαλής του συνδικάτου CGT ανέφερε ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, 400.000 διαδηλωτές βγήκαν μέχρι το μεσημέρι στους δρόμους της Γαλλίας.

Από την πλευρά τους, οι αρχές παρουσιάζουν έναν αριθμό μειωμένο στο μισό: 200.000 συμμετέχοντες καταμετρήθηκαν το πρωί, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της αστυνομίας που μεταδόθηκαν από Le Figaro.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Τα συνδικάτα ζητούν αυξημένες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, επιβολή υψηλότερων φόρων στους πλούσιους και κατάργηση μιας αμφιλεγόμενης αλλαγής στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Οι κοινωνικές εντάσεις εντείνονται καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού αντιμετωπίζουν πολιτική κρίση και πιέσεις για να θέσουν τα δημόσια οικονομικά υπό έλεγχο.

«Οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε είναι θυμωμένοι», ανέφεραν τα κυριότερα συνδικάτα της χώρας σε κοινή τους δήλωση, στην οποία καταδίκασαν τα «βίαια» και «άδικα» δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης.