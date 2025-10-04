Εκλογές στην Τσεχία: Νικητής ο δισεκατομμυριούχος Μπάμπις

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κόμμα ANO του Τσέχου δισεκατομμυριούχου δεν θα έχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Το κόμμα ANO του Τσέχου δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, αλλά δεν θα έχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις προβολές των πρακτορείων Stem και Stem/Mark για το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Prima News.

Σύμφωνα με τις αυτές εκτιμήσεις, που βασίζονται σε μερικά αποτελέσματα, το κόμμα ANO του Μπάμπις αναμένεται να κερδίσει το 35,5% των ψήφων και ακολουθεί η συμμαχία Spolu του απερχόμενου πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα με 22,4%.

Βάσει του μοντέλου που χρησιμοποιούν τα πρακτορεία Stem και Stem/Mark, έξι κόμματα θα κερδίσουν έδρες και ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός και οι σύμμαχοί του δεν θα έχουν πλειοψηφία στην 200μελή κάτω βουλή.

Σημειώνεται πως, ο Μπάμπις -ο οποίος είχε διατελέσει πρωθυπουργός από το 2017 ως το 2021- έχει υιοθετήσει αμφίσημη γραμμή σχετικά με τη βοήθεια στην Ουκρανία, ενώ είναι σύμμαχος του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πατριώτες για την Ευρώπη.