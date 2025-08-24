Εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Ρωσία – Ο ρόλος των ουκρανικών drones

Πώς οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές εκτοξεύουν τις τιμές καυσίμων στη Ρωσία.

Η Ουκρανία πλήττει τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία με κάθε δυνατό τρόπο, εντείνοντας τις επιθέσεις της σε κρίσιμες υποδομές. Η εκστρατεία αυτή προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην οικονομία της Ρωσίας και επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών της.

Η αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχει εκτοξεύσει τις τιμές της βενζίνης στη Ρωσία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρά την απαγόρευση εξαγωγών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κρίση.

Η Ουκρανία επικεντρώνει τις επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια, αντλιοστάσια και τρένα που μεταφέρουν καύσιμα, με στόχο να πλήξει τη ρωσική πολεμική μηχανή αλλά και να διαταράξει την καθημερινή ζωή στη Ρωσία. Το καλοκαίρι η ζήτηση καυσίμων από οδηγούς και αγρότες βρίσκεται στα ύψη.

Όπως μεταδίδει το CNN, oυκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον δέκα βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία μόνο αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με καταγραφή των επιθέσεων από το διεθνές μέσο ενημέρωσης.

Και η στρατηγική φαίνεται να αποδίδει. Τα διυλιστήρια που έχουν πληγεί παράγουν πάνω από 44 εκατομμύρια τόνους προϊόντων ετησίως – περισσότερο από το 10% της συνολικής ρωσικής δυναμικότητας – σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών. Μεταξύ των στόχων ήταν και το τεράστιο διυλιστήριο της Lukoil στο Βόλγκογκραντ, το μεγαλύτερο στη νότια Ρωσία. Ο καπνός που αναδυόταν από το εργοστάσιο στις 14 Αυγούστου επιβεβαιώθηκε μέσω γεωεντοπισμού, ενώ το ρωσικό υπουργείο Αμυνας αναγνώρισε ότι υπέστη ζημιές. Το ίδιο διυλιστήριο επλήγη ξανά στις 19 Αυγούστου. Επιθέσεις δέχθηκαν ακόμη μεγάλο διυλιστήριο στο Σαράτοφ και άλλη εγκατάσταση στην περιοχή Ροστόφ, όπου οι φωτιές συνέχιζαν να καίνε για μέρες.

Ένα μεγάλο διυλιστήριο στο Σαράτοφ, επίσης στη νότια Ρωσία, δέχθηκε επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Και οι φωτιές συνέχιζαν να καίνε το Σάββατο σε άλλο διυλιστήριο – στην περιοχή του Ροστόφ – περισσότερο από δύο ημέρες μετά το χτύπημα, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Μπρόβντι, Διοικητή των Ουκρανικών Μη Επανδρωμένων Συστημάτων.

Ελλείψεις και ράλι τιμών στα καύσιμα

Πρατήριο καυσίμων στη Ρωσία (φωτογραφία αρχείου) (AP Photo/Mike Stewart, File)

Ελλείψεις βενζίνης έχουν καταγραφεί σε πολλές ρωσικές περιοχές και στην κατεχόμενη Κριμαία. Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της, Σεργκέι Αξιόνοφ, απέδωσε τις ελλείψεις σε “προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας” και δήλωσε πως η κυβέρνηση “λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων καυσίμων και τη σταθεροποίηση των τιμών.”

Ένας ακτιβιστής φιλοουκρανικής ομάδας στην Κριμαία – της Yellow Ribbon – δήλωσε στο Telegram ότι η πιο δημοφιλής ποιότητα βενζίνης έχει εξαφανιστεί, και πως “η συνειδητοποίηση ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της καλής δουλειάς των drones στην ρωσική οικονομία δεν μου επιτρέπει να στεναχωριέμαι.”

Παρά τις κυβερνητικές επιδοτήσεις, οι Ρώσοι καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα στα πρατήρια. Οι τιμές χονδρικής στο χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 10% μόνο αυτόν τον μήνα, και περίπου κατά 50% από την αρχή του έτους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης μετακυλίεται στους καταναλωτές, με την ρωσική Άπω Ανατολή να πλήττεται ιδιαίτερα. Οι αναλυτές δεν αναμένουν ανακούφιση τουλάχιστον για έναν ακόμη μήνα, παρόλο που η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση εξαγωγής βενζίνης στα τέλη Ιουλίου – κάτι που με τη σειρά του οδήγησε σε αύξηση των εξαγωγών αργού πετρελαίου.

«Δυστυχώς, η πρόβλεψή μας είναι δυσμενής προς το παρόν — πιθανότατα θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα για να πέσουν οι τιμές», δήλωσε ο Σεργκέι Φρόλοφ, διευθύνων εταίρος της NEFT Research, στη ρωσική εφημερίδα Kommersant. Η Kommersant ανέφερε ότι η έκρηξη των τιμών αυτόν τον μήνα οφείλεται «σε ατυχήματα σε διυλιστήρια πετρελαίου.»

Ο στρατός επηρεάζεται λιγότερο, καθώς η ζήτησή του αφορά κυρίως το ντίζελ, οι προμήθειες του οποίου δεν έχουν επηρεαστεί τόσο.

Πλήγματα βαθιά στη ρωσική επικράτεια

Ο ουκρανικός στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναπτύξει στρατηγική για πολεμικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας, χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους και προκαλώντας σαμποτάζ, ακόμη κι αν στο έδαφος διεξάγεται ένας πολύ διαφορετικός πόλεμος. Ο στρατός υποστήριξε ότι οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας μέσα στο 2025 έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους 74 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με σχεδόν το 40% των πληγμάτων να έχουν σημειωθεί σε βάθος τουλάχιστον 500 χιλιομέτρων εντός της ρωσικής επικράτειας. Αν και αυτοί οι ισχυρισμοί δεν μπορούν να επαληθευτούν, υπάρχει οπτικό υλικό που αποδεικνύει τις ζημιές σε διυλιστήρια, δεξαμενές και αντλιοστάσια τους τελευταίους μήνες. Η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές περιπλέκεται λόγω των κυρώσεων από Ε.Ε. και ΗΠΑ.

Σε έκθεσή της την Πέμπτη, η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε ότι ρωσικές εταιρείες προχωρούν επειγόντως σε αγορές πετρελαιοειδών από τη Λευκορωσία για να καλύψουν τις εσωτερικές ελλείψεις. Ο κρατικός όμιλος διύλισης της Λευκορωσίας, Belneftekhim, δήλωσε ότι από την περασμένη εβδομάδα «το ενδιαφέρον για τα λευκορωσικά πετρελαϊκά προϊόντα στη ρωσική αγορά έχει εκτοξευθεί».

Πρατήριο καυσίμων (φωτογραφία αρχείου) (AP Photo/Rogelio V. Solis)

Η Ουκρανία προσπαθεί επίσης να παρεμποδίσει τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου. Την περασμένη εβδομάδα, drones της Ουκρανίας έπληξαν τον αγωγό Ντρουζμπά, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία – δύο χώρες της ΕΕ των οποίων οι κυβερνήσεις διατηρούν καλές σχέσεις με τη Μόσχα.

Και οι δύο χώρες διαμαρτυρήθηκαν στην ΕΕ, λέγοντας πως «με αυτές τις επιθέσεις η Ουκρανία δεν πλήττει πρωτίστως τη Ρωσία, αλλά την Ουγγαρία και τη Σλοβακία». Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επίσης παρενέβη, γράφοντας σημείωμα προς τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.

Ωστόσο, για την Ουκρανία – η οποία δέχεται πίεση στα μέτωπα – οι επιθέσεις στη ζωτικής σημασίας ενεργειακή βιομηχανία της Ρωσίας είναι ένας τρόπος να αναιρεθεί το αφήγημα της Μόσχας ότι η νίκη της είναι αναπόφευκτη.

Η Ουκρανία προσπαθεί να ενισχύσει το οπλοστάσιό της με όπλα μεγάλης εμβέλειας και την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε έναν πύραυλο κρουζ με την ονομασία Flamingo. Ο κατασκευαστής σκοπεύει να παράγει 200 τέτοιους πυραύλους τον μήνα. Ο ειδικός σε πυραύλους Φάμπιαν Χόφμαν λέει ότι, για στόχους όπως οι αποστακτικές στήλες των ρωσικών διυλιστηρίων, η θανατηφόρα ακτίνα του Flamingo θα είναι πάνω από 38 μέτρα – προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Στο μεταξύ, οι αναλυτές δεν προβλέπουν ότι θα ξεμείνουν από καύσιμα τα ρωσικά πρατήρια, αλλά εκτιμούν ότι η αναστάτωση θα επιτείνει τον ήδη υψηλό πληθωρισμό και πιθανότατα θα οδηγήσει σε παράταση της απαγόρευσης εξαγωγών βενζίνης και το φθινόπωρο, καθώς το Κρεμλίνο προσπαθεί να συγκρατήσει τις τιμές και να εξασφαλίσει την εσωτερική επάρκεια.