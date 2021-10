Έμιλι Ρατακόφσκι: Καταγγέλλει τον Robin Thicke για σεξουαλική παρενόχληση

Η Έμιλι Ρατακόφσκι καταγγέλλει πως έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο κλιπ για το τραγούδι Blurred Lines το 2013, από τον Ρόμπιν Θικ.

Οι ισχυρισμοί του διάσημου μοντέλου δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στην εφημερίδα Sunday Times, και ουσιαστικά πρόκειται για αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο επερχόμενο βιβλίο της Ρατακόφσκι "My Body".

Σύμφωνα με όσα γράφει το μοντέλο ο τραγουδιστής "επέστρεψε κάποια στιγμή μεθυσμένος στο γύρισμα".

"Από το πουθενά, ένιωσα τα ψυχρά, άγνωστα χέρια ενός ξένου να πιάνουν το γυμνό μου στήθος από πίσω. Ενστικτωδώς απομακρύνθηκα, κοιτάζοντας πίσω μου προς τον Ρόμπιν Θικ" γράφει η Έμιλι Ρατακόφσκι.

"Ένιωσα αίσθημα ντροπής σε όλο μου το σώμα και για πρώτη φορά γυμνή εκείνη τη μέρα. Δεν μίλησα για το συμβάν τότε, γιατί ήθελα απεγνωσμένα να υποβαθμίσω μέσα μου ό,τι έγινε. Δεν αντέδρασα όπως θα έπρεπε. Δεν είχα πραγματική δύναμη, γιατί ήμουν απλώς το γυμνό κορίτσι σε ένα video clip. Δεν ήμουν τίποτα περισσότερο από ένα μοντέλο που είχαν προσλάβει", δηλώνει η Ρατακόφσκι.

Σύμφωνα με το BBC, η σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ, Νταιάν Μαρτέλ, δήλωσε πως θυμάται το περιστατικό όταν συνέβη.

"Θυμάμαι τη στιγμή που της έπιασε το στήθος. Στεκόταν πίσω της και είχαν και οι δύο γυρισμένο το κεφάλι" είπε.

Το Blurred Lines είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία το 2013, ωστόσο, οι στίχοι του τραγουδιού έχουν δεχτεί πολλά αρνητικά σχόλια, με τους περισσότερους επικριτές να υποστηρίζουν πως το τραγούδι αναφέρεται στο σεξ χωρίς συναίνεση.

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς, μάλιστα, όπως αναφέρει το BBC, είχε δηλώσει πως "ντρέπεται" για τους στίχους του τραγουδιού, ενώ στην αρχή δεν είχε καταλάβει γιατί κάποιοι υποστήριζαν πως το τραγούδι "εξυπηρετούσε" μια σεξιστική κουλτούρα. Η διαμάχη γύρω από το Blurred Lines τον έκανε να συνειδητοποιήσει το λόγο.

Ο Ρόμπιν Θικ και ο Φαρέλ Γουίλιαμς είχαν αντιμετωπίσει και μια μακροχρόνια νομική διαμάχη για τα δικαιώματα του "Blurred Lines", καθώς η οικογένεια του Marvin Gaye ισχυρίστηκε ότι το τραγούδι αντέγραψε την επιτυχία του "Got to Give It Up".



Η μακροχρόνια υπόθεση πνευματικών δικαιωμάτων για το επιτυχημένο τραγούδι Blurred Lines τελείωσε τελικά, με τους δύο τραγουδιστές να πληρώνουν 5 εκατομμύρια δολάρια.

