Ένοχη για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι δήλωσε η “βασίλισσα της κεταμίνης”

Η Τζασβίν Σάνγκα, που προμήθευε τον Μάθιου Πέρι κεταμίνη, αποδέχθηκε την κατηγορία που την συνδέει με τον θάνατο του ηθοποιού.

Η διαβόητη «Βασίλισσα της Κεταμίνης» παραδέχτηκε την ενοχή της για τη διακίνηση ναρκωτικών που τελικά οδήγησαν στον θάνατο του ηθοποιού της σειράς “Τα Φιλαράκια“, Μάθιου Πέρι.

Η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα δήλωσε ένοχη την Τετάρτη στο Λος Άντζελες για πέντε κατηγορίες, ανάμεσά τους και για «διακίνηση κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη».

Η Αμερικανοβρετανίδα αρχικά αντιμετώπιζε εννέα ποινικές κατηγορίες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες «αυτοκρατορία διακίνησης ναρκωτικών», όπου βρήκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης κατά τη διάρκεια εφόδου.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός σε τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από οξεία δηλητηρίαση λόγω κεταμίνης.

Η Σάνγκα, που παραμένει υπό κράτηση, θα εμφανιστεί για την επιβολή ποινής στις 10 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες. Αρχικά αρνούνταν τις κατηγορίες, αλλά τον Αύγουστο άλλαξε στάση και παραδέχτηκε την ενοχή της, λίγες εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη δίκη.

Είναι μία από τους πέντε κατηγορούμενους —μεταξύ αυτών γιατροί αλλά και ο προσωπικός βοηθός του ηθοποιού— που, σύμφωνα με τις αρχές, προμήθευαν τον Πέρι με κεταμίνη, εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του και οδηγώντας τελικά στον θάνατό του.

Ανάμεσά τους: οι γιατροί Σαλβαδόρ Πλασένσια και Μαρκ Τσάβες, που πουλούσαν κεταμίνη, ο Κένεθ Ιουαμάσα, ο οποίος ζούσε με τον Πέρι ως βοηθός του και τον προμήθευε αλλά και του χορηγούσε τις ενέσεις και ο Έρικ Φλέμινγκ, που πουλούσε κεταμίνη την οποία προμηθευόταν από τη Σάνγκα.

Και οι τέσσερις έχουν επίσης δηλώσει ένοχοι και αναμένεται να καταδικαστούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Η Σάνγκα κινδυνεύει με ανώτατη ποινή 65 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της, η Σάνγκα παραδέχτηκε επίσης ότι το 2019 πούλησε κεταμίνη σε έναν άνδρα, τον Κόντι ΜακΛάρι, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερβολική δόση.

Οι αρχές την κατηγορούν ότι διακινούσε κεταμίνη από την «κρύπτη» της στο Νορθ Χόλιγουντ τουλάχιστον από το 2019, συνεργαζόμενη με διασημότητες και εύπορους πελάτες. Στην έφοδο που οδήγησε στη σύλληψή της τον Μάρτιο του 2024, βρέθηκαν περισσότερα από 80 φιαλίδια κεταμίνης και χιλιάδες χάπια, ανάμεσά τους μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.

Η Σάνγκα, που φέρεται να σύχναζε σε κοσμικά περιβάλλοντα και να είχε επαφές με διασημότητες, σύμφωνα με φίλους της παρευρέθηκε σε Όσκαρ και Χρυσές Σφαίρες. Στα κοινωνικά της δίκτυα προέβαλε έναν πολυτελή τρόπο ζωής με πάρτι και ταξίδια σε Ιαπωνία και Μεξικό.