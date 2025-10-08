Επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε: Την κόρη της υπέδειξε ως υπεύθυνη η Ίρις Στάλτσερ

Η κόρη της δήμαρχου Χέρντεκε φέρεται να κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της ίδιας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η ίδια και ο αδερφός της.

Η κόρη της Ίρις Στάλτσερ είναι η κύρια ύποπτη για την επίθεση με μαχαίρι και τον σοβαρό τραυματισμό της, δήλωσαν πριν από λίγη ώρα εκπρόσωποι της αστυνομίας και της εισαγγελίας, παραπέμποντας στην κατάθεση του ίδιου του θύματος.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Ίρις Στάλτσερ έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους, η κυρία Στάλτσερ, η οποία εξελέγη την περασμένη εβδομάδα δήμαρχος στην πόλη Χέρντεκε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, κατηγόρησε την κόρη της για την επίθεση που δέχθηκε χθες στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας.

Οι ίδιοι ανέφεραν ακόμη ότι στο εσωτερικό του σπιτιού έχουν βρεθεί στοιχεία που υποδεικνύουν τη 17χρονη και τον 15χρονο αδελφό της ως δράστες της επίθεσης. Η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που κάλεσε χθες την αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η αστυνομία βρήκε το φερόμενο ως όπλο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι κουζίνας, στο δωμάτιο του θετού γιου της 57χρονης.

Τα δύο παιδιά προσήχθησαν ήδη χθες και αντιμετωπίζουν υποψίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και σήμερα πρόκειται να παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία προστασίας ανηλίκων.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε εκ νέου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά υποκινούμενη πράξη, ενώ πρόσθεσε ότι και κατά το παρελθόν έχει χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας στην κατοικία της Ίρις Στάλτσερ για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.