Επίθεση στο Μάντσεστερ: Ένα από τα θύματα πιθανότατα πυροβολήθηκε από αστυνομικούς

Η βρετανική αστυνομία παραδέχθηκε ότι τα δύο θύματα της επίθεσης στη συναγωγή του Μάντσεστερ πυροβολήθηκαν από τους αστυνομικούς κατά την επιχείρηση εξουδετέρωσης του δράστη.

Αντιμέτωπη με ένα τραγικό φιάσκο βρίσκεται η βρετανική αστυνομία, μετά το θανατηφόρο περιστατικό σε επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση, οι βρετανικές αρχές παραδέχθηκαν ότι τα δύο θύματα που κρύβονταν πίσω από μια πόρτα προσπαθώντας να σταματήσουν τον δράστη από το να μπει στη συναγωγή, φαίνεται πως χτυπήθηκαν από τα πυρά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η αναγνώριση αυτή ήρθε αμέσως μετά την φονική επίθεση έξω από τη συναγωγή, όπου δύο Εβραίοι πιστοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά από αυτοκίνητο που τους παρέσυρε και μαχαιρώματα, στο πιο ιερό σημείο του Ιουδαϊσμού, τη μέρα του Yom Kippur.

Σε δηλώσεις του ο αστυνόμος Στέφαν Γουότσον -επικαλούμενος την προκαταρκτική έκθεση του ιατροδικαστή του υπουργείου Εσωτερικών, ανέφερε ότι το τραύμα ενός εκ των δύο θυμάτων “φαίνεται να είναι συμβατό με πυροβολισμό”.

Οι βρετανικές αρχές εκτιμούν για τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης ότι δεν είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο. Ως εκ τούτου, πάντα σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα θανατηφόρα τραύματα φέρεται να προήλθαν από αστυνομικά πυρά, κατά την επέμβασή τους για να σταματήσουν την επίθεση.

«Τα μόνα πυρά που ρίχθηκαν ήταν από τους εξουσιοδοτημένους αστυνομικούς με όπλα της βρετανικής αστυνομίας, καθώς αυτοί εργάζονταν για να εμποδίσουν τον δράστη από το να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην Εβραϊκή μας κοινότητα», πρόσθεσε ο Γουότσον.

Η αστυνομία αναγνώρισε τα δύο θύματα ως τον 53χρονο Άντριαν Ντάουλμπι και τον 66χρονο Μέλβιν Κράβιτς, χωρίς να διευκρινίσει ποιος από τους δύο πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς.

Στην ίδια επίθεση, τρία άτομα νοσηλεύονται με τραύματα που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης – ένα από πυροβολισμό, ένα από μαχαίρωμα και ένα από σύγκρουση με το αυτοκίνητο.

Όπως γράφει το CNN, η αστυνομία ενημέρωσε ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στη συναγωγή μόλις λίγα λεπτά μετά την κλήση από πολίτη για το περιστατικό, το οποίο αφορούσε αυτοκίνητο που παρέσυρε άτομα έξω από τη συναγωγή. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, με τον δράστη να χάνει τη ζωή του από τα πυρά των αστυνομικών.

Βίντεο από το σημείο δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να δίνουν εντολές σε παρευρισκόμενους και πιστούς μέσα στη συναγωγή, ενώ τα όπλα τους στρέφονται σε άτομο που κείτονταν στο έδαφος.