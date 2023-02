Έρευνα καθησυχάζει τους γονείς ως προς τις ώρες που ξοδεύουν τα μικρά παιδιά, παίζοντας video games

Οι κίνδυνοι της σχέσης που αναπτύσσουν τα παιδιά με τo Ιnternet έχει αναπτυχθεί ενδελεχώς από την Λίζα Τσαλίκη, καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας, στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ.

Οι ώρες που περνούν τα παιδιά, παίζοντας video games επίσης αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως ‘δαίμονας’, με ερευνητές να αφιερώνουν ατελείωτες ώρες για να ανακαλύψουν τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο των νέων ανθρώπων που απασχολούνται για ώρες με βιντεοπαιχνίδια.

Η τελευταία σχετική μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ, δημοσιεύτηκε στο Journal of Media Psychology, ανήκει στους ερευνητές του University of Houston.

Όπως αναφέρθηκε, δεν βρέθηκε ουσιαστική συσχέτιση μεταξύ των video games και τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών, όσες ώρες και αν παίζουν.

“Οι μελέτες μας δεν βρήκαν τέτοιους δεσμούς, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό έπαιζαν τα παιδιά και τους τύπους παιχνιδιών που επέλεγαν”, δήλωσε ο Jie Zhang, αναπληρωτής καθηγητής προγράμματος σπουδών και διδασκαλίας στο University of Houston College of Education και μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Όπου ‘μελέτες’, οι ερευνητές εξέτασαν τις συνήθειες βιντεοπαιχνιδιών 160 διαφορετικών μαθητών προεφηβικών μαθητών αστικών δημόσιων σχολείων (70% από νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος). Αντιπροσωπεύουν ηλικιακή ομάδα που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς σε προηγούμενες έρευνες.

Οι συμμετέχοντες μαθητές ανέφεραν ότι παίζουν βιντεοπαιχνίδια κατά μέσο όρο 2.5 ώρες την ημέρα. Οι περισσότερες ώρες που αναφέρθηκαν ήταν οι 4.5 ώρες κάθε μέρα.

Η ομάδα αναζήτησε συσχέτιση μεταξύ του παιχνιδιού βιντεοπαιχνιδιών των μαθητών και της απόδοσής τους στο τυποποιημένο Τεστ Γνωσιακής Ικανότητας 7 (Cognitive Ability Test 7 -CogAT). Aξιολογεί τις λεκτικές, ποσοτικές και μη λεκτικές/χωρικές δεξιότητες.

Σε προηγούμενες δουλειές, ως μέτρο είχαν χρησιμοποιηθεί οι βαθμοί των δασκάλων ή οι αυτοαναφερόμενες αξιολογήσεις μάθησης.

“Συνολικά, ούτε η διάρκεια του παιχνιδιού, μηδέ η επιλογή των ειδών βιντεοπαιχνιδιών είχαν σημαντικές συσχετίσεις με τα μέτρα CogAT. Αυτό το αποτέλεσμα δεν δείχνει καμία άμεση σχέση μεταξύ των video games και της γνωστικής απόδοσης, παρά τις υποθέσεις” εξήγησε η May Jadalla, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγήτρια στο School of Teaching and Learning στο State University του Ιλινόις.

Τα ευρήματα συμφώνησαν και με άλλη μελέτη που ανέφερε ότι δεν υπάρχουν είδη παιχνιδιών που βοηθούν τα παιδιά να ‘χτίσουν’ υγιείς γνωστικές δεξιότητες -κάτι που έχει φανεί να συμβαίνει με ενήλικες.

Οι συγγραφείς τόνισαν πως οι πολλές ώρες gaming κρατούν τα παιδιά μακριά από πιο παραγωγικές δραστηριότητες (πχ να μελετούν τα μαθήματα τους). Διαδικασία που οι ψυχολόγοι αποκαλούν “μετατόπιση”.

“Αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαφορές ήταν μικρές μεταξύ αυτών των συμμετεχόντων και των μετρήσεων CogAT των γνωστικών ικανοτήτων των συνομηλίκων τους.

"Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι γονείς πιθανότατα δεν χρειάζεται να ανησυχούν τόσο πολύ για την εμφάνιση γνωστικών προβλημάτων σε παιδιά που αγαπούν τα video games, έως την ηλικία των 10 χρόνων”.

Αυτό που πρέπει να προσέχουν οι γονείς είναι αν υπάρχει εμμονική συμπεριφορά. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι η εύρεση ισορροπίας στην ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας είναι το κλειδί και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε υπερβολικά για τα βιντεοπαιχνίδια” κατέληξε ο Dr. Zhang.

