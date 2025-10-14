Ερυθρός Σταυρός: Θα χρειαστεί χρόνος για την επιστροφή των σορών των ομήρων

Η επιστροφή των σωμάτων των ομήρων από τη Γάζα μπορεί να χρειαστεί χρόνο, λέει ο Ερυθρός Σταυρός, καθώς η Γάζα είναι πλέον καλυμμένη με χαλάσματα κτιρίων

Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC) παραδέχτηκε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να παραδοθούν τα λείψανα των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας το ως μια «μαζική πρόκληση» δεδομένων των δυσκολιών να εντοπιστούν τα σώματα μέσα από τα συντρίμμια της περιοχής.

«Αυτό είναι μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από το να απελευθερωθούν ζωντανοί οι άνθρωποι. Είναι μια τεράστια πρόκληση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ICRC, Κρίστιαν Κάρντον, σύμφωνα με δηλώσεις του στους Reuters.

«Νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρα ο κίνδυνος να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Αυτό που λέμε στις πλευρές είναι ότι αυτό πρέπει να είναι η κορυφαία τους προτεραιότητα», ανέφερε.

Ο Κάρντον πρόσθεσε ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες ή εβδομάδες και ότι υπάρχει πιθανότητα τα σώματα να μην βρεθούν ποτέ.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), η οποία έχει ενεργήσει ως ουδέτερος μεσολαβητής στις μεταβιβάσεις των ομήρων, κάλεσε για «την αξιοπρεπή διαχείριση των αποθανόντων», καθώς οι οικογένειες των 24 Ισραηλινών ομήρων περιμένουν με αγωνία την επιστροφή των σωμάτων τους από τη Χαμάς από τη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή του, η ICRC ανέφερε ότι οι ομάδες του διασφαλίζουν ότι οι αποθανόντες «αντιμετωπίζονται με σεβασμό, παρέχοντας σάκους σορού, ψυγεία και αποστέλλοντας επιπλέον προσωπικό για να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία».

«Οι οικογένειες που πενθούν για την απώλεια των αγαπημένων τους ανθρώπων έχουν ήδη υποστεί ανείπωτο πόνο. Όλες οι πλευρές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η επιστροφή των ανθρώπινων λειψάνων γίνεται υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, και να διατηρήσουν την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά», δήλωσε η Διεθνής Επιτροπή.

Το ICRC ανέφερε ότι η επιστροφή των αποθανόντων ομήρων στις πενθούσες ισραηλινές οικογένειες αποτελεί «καίριο στοιχείο» για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας που διαμεσολαβήθηκε από τις ΗΠΑ.