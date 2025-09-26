Ερντογάν για Τραμπ: Υπέροχη επίσκεψη αλλά δεν λύνονται όλα σε μία συνάντηση

Τη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο σχολίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του στην Τουρκία. Ο “αξιότιμος φίλος” Τραμπ και η “εποικοδομητική συνάντηση”.

Τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ και την 80η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

“Αξιολογήσαμε πολλά θέματα στην ατζέντα μας. Πρώτον συζητήσαμε πιθανά βήματα για την ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών μας σχέσεων με βάση τα αμοιβαία συμφέροντα” είπε, προσθέτοντας,

“Εξετάσαμε εποικοδομητικά τα βήματα που θα ανοίξουν το δρόμο για συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Ένα από τα βασικά θέματα της συνάντησής μας ήταν τα βήματα που μπορούν να ληφθούν για τον τερματισμό των φρικαλεοτήτων στη Γάζα. Ανταλλάξαμε επίσης λεπτομερείς ιδέες για τη διατήρηση της σταθερότητας στη Συρία και τη δημιουργία ενός ειρηνικού περιβάλλοντος στη Μέση Ανατολή. Ελπίζω ότι οι επαφές και η εργασία μας στον ΟΗΕ, καθώς και οι αποφάσεις που λάβαμε κατά τη συνάντησή μας με τον αξιότιμο φίλο μου κ. Τραμπ, θα είναι ωφέλιμες για τη χώρα μας, το έθνος μας και την περιοχή μας”.

Σε ότι αφορά το μέλλον των τουρκοαμερικανικών σχέσεων, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η ατμόσφαιρα στον Λευκό Οίκο ήταν πολύ “ζεστή, θετική και εποικοδομητική“, και συμπλήρωσε,

“Μας υποδέχτηκαν θερμά ο κ. Τραμπ και η αντιπροσωπεία του στον Λευκό Οίκο. Φεύγουμε από την Ουάσινγκτον ικανοποιημένοι. Ήταν μια υπέροχη επίσκεψη που δεν μπορούσε να αμαυρωθεί από τις διαστρεβλώσεις. Πραγματοποιήσαμε τις συναντήσεις μας με τον κ. Πρόεδρο σε μια φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Όπως γνωρίζετε, η σχέση μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ καλή από το παρελθόν. Είχαμε έναν διαφορετικό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, και αυτό συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Χρησιμοποιούσαμε πάντα, και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε, σαφή και βασισμένη σε αρχές γλώσσα όταν μιλάμε με τους φίλους μας. Ο κ. Τραμπ είναι ένας πολιτικός που απολαμβάνει να μιλάει ανοιχτά και εκφράζει τις απόψεις του χωρίς καμία συγκάλυψη“.

“Προωθούμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό. Φυσικά, είναι αδύνατο να επιλύσουμε κάθε ζήτημα σε μία μόνο συνάντηση. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα. Οι δυνατότητες των δύο χωρών μας είναι εμφανείς. Έχουμε έναν διμερή εμπορικό στόχο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ως ηγέτες, έχουμε την πολιτική βούληση να το εφαρμόσουμε. Κατά τη συνάντησή μας, συζητήσαμε για το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και το συριακό ζήτημα. Υποστηρίζω επίσης το όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη. Υπάρχει συμφωνία και από τις δύο πλευρές να σταματήσει η αιματοχυσία”.