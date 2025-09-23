Ερντογάν: “Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε χώρες”Διαβάζεται σε 1'
- 23 Σεπτεμβρίου 2025 17:40
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στέλνει μήνυμα προς πάσα κάθε κατεύθυνση πως η Τουρκία είναι ισχυρή περιφερειακή δύναμη, λέγοντας ότι «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε [χώρες]».
Ειδικότερα, ο Ερντογάν σημειώνει:
«Από το 2005 έως το 2025… στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Συνεχίζοντας να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα, να αντιστεκόμαστε στην αδικία, να είμαστε η φωνή των καταπιεσμένων, να διακηρύττουμε ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε…».
Η ανάρτηση του Ερντογάν γίνεται λίγο πριν μιλήσει σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.