Ερντογάν: “Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε χώρες”

“Συνεχίζοντας να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα, να αντιστεκόμαστε στην αδικία, να είμαστε η φωνή των καταπιεσμένων, να διακηρύττουμε ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε” έγραψε σε ανάρτησή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στέλνει μήνυμα προς πάσα κάθε κατεύθυνση πως η Τουρκία είναι ισχυρή περιφερειακή δύναμη, λέγοντας ότι «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε [χώρες]».

Ειδικότερα, ο Ερντογάν σημειώνει:

«Από το 2005 έως το 2025… στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συνεχίζοντας να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα, να αντιστεκόμαστε στην αδικία, να είμαστε η φωνή των καταπιεσμένων, να διακηρύττουμε ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε…».

Η ανάρτηση του Ερντογάν γίνεται λίγο πριν μιλήσει σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.