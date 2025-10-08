Ερντογάν: Ο Τραμπ μάς ανέθεσε την αποστολή να πείσουμε τη Χαμάς

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η αποστολή του ως προς το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι να πείσει τη Χαμάς.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τη Χαμάς, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα «τους εξηγεί ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για το μέλλον της Παλαιστίνης».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, ο Tούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι Τούρκοι αξιωματούχοι συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο στο πλαίσιο ευρύτερων περιφερειακών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα.

«Ο Τραμπ ζήτησε από την Τουρκία να μιλήσει με τη Χαμάς και να την πείσει», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που κοινοποίησε το γραφείο του την Τετάρτη.

Ο Τούρκος ηγέτης πρόσθεσε ότι σε οποιοδήποτε μεταπολεμικό σενάριο, η Γάζα πρέπει να παραμείνει μέρος ενός παλαιστινιακού κράτους και να κυβερνάται από Παλαιστίνιους.

Είπε επίσης ότι η ανάπτυξη ξένων δυνάμεων στη Γάζα και η διασφάλιση της ασφάλειας εκεί θα πρέπει να συζητηθούν λεπτομερώς και ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις προσπάθειες.