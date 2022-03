Ευχαριστίες της ουκρανικής βουλής στην Ελλάδα για την ανακατασκευή του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη

Με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter η Βουλή της Ουκρανίας ευχαριστεί την Ελλάδα για την απόφασή της να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη.

"Thank you for your support!" (Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας!), αναφέρει, παραθέτοντας τη σχετική ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με την οποία γνωστοποιεί ότι: "Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη, το κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία, μιας πόλης που είναι μέσα στην καρδιά μας και σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου".

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και ειδικά στη Μαριούπολη, σημειώνοντας το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον για την πόλη όπου κατοικούν 100 χιλιάδες ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί. Δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει όταν τελειώσει ο πόλεμος και ξεκινήσει η αποκατάσταση να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης.

