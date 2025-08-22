Flamingo FP-5: Ο ουκρανικός πύραυλος που προκαλεί “πονοκέφαλο” στο Κρεμλίνο

Είναι πύραυλος Flamingo το όπλο που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον πόλεμο Ουκρανίας–Ρωσίας και να λειτουργήσει ως αποτρεπτική δύναμη για το μέλλον;

Όσο οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πασχίζουν να βρουν τρόπους να της προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας, το Κίεβο προχωρά με τη δική του απάντηση απέναντι στη Ρωσία: έναν νέο πύραυλο cruise, ικανό να πλήξει ολόκληρη την ευρωπαϊκή Ρωσία.

Πρόκειται για τον Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική αμυντική εταιρεία Fire Point, η οποία ήδη ξεχωρίζει για την παραγωγή drones – ένα από τα πιο σημαντικά όπλα στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

«Δεν θέλαμε να το βγάλουμε δημόσια, αλλά φαίνεται πως ήρθε η ώρα. Ο Flamingo είναι ένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή 1.150 κιλών και να πετάξει έως και 3.000 χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της Fire Point, Ίρινα Τερέχ, σε συνέντευξή της στο Politico.

Η ανάπτυξη του όπλου ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από εννέα μήνες, από την ιδέα μέχρι τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές στο πεδίο μάχης. «Δεν θα αποκαλύψω την ακριβή ταχύτητά του, αλλά είναι γρηγορότερος από όλους τους πυραύλους που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Και είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής», πρόσθεσε η Τερέχ.

Πύραυλος Flamingo: Από πού πήρε το όνομά του

Το όνομα «Flamingo» και η ροζ μύτη του πυραύλου ξεκίνησαν ως εσωτερικό αστείο της εταιρείας, θέλοντας να τιμήσουν τον ρόλο των γυναικών σε έναν χώρο που κυριαρχείται από άντρες. «Οι πρώτοι πύραυλοι ήταν ροζ, πέρασαν όλα τα τεστ ροζ, αλλά χρειάστηκε να αλλάξουμε χρώμα για λόγους παραλλαγής. Παρ’ όλα αυτά, η γυναίκα που διευθύνει την παραγωγή είναι ακόμη εκεί. Γυναικείο άγγιγμα στους πυραύλους», είπε η Τερέχ.

AP Efrem Lukatsky

Η απειλή για τη Μόσχα

Παρότι το όνομά του παραπέμπει σε κάτι ανάλαφρο, η εμβέλεια και η ισχύς του Flamingo προκαλούν πονοκέφαλο στο Κρεμλίνο. Τα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ, όπως το TASS, προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία του, χαρακτηρίζοντάς τον αντίγραφο βρετανικού σχεδίου – κάτι που οι Ουκρανοί απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Η Fire Point ισχυρίζεται πως ήδη βρίσκεται σε μαζική παραγωγή με στόχο περίπου 200 πυραύλους τον μήνα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως μέχρι τον Δεκέμβριο θα υπάρχουν «πολλοί περισσότεροι», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες μέχρι να μπορεί «η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες από αυτούς».

Σε αντίθεση με τα drones, που μεταφέρουν μικρά φορτία εκρηκτικών, ο Flamingo έχει τη δυνατότητα να καταστρέφει κρίσιμες υποδομές – διυλιστήρια, εργοστάσια ενέργειας, στρατιωτικά αεροδρόμια και κέντρα εφοδιασμού.

Συγκριτικά, η ουκρανική επίθεση του Ιουνίου στο διυλιστήριο Tuapse με πύραυλο Neptune και κεφαλή 150 κιλών προκάλεσε φωτιά που χρειάστηκε τρεις μέρες για να σβήσει. Ο Flamingo, με κεφαλή πάνω από έναν τόνο, μπορεί να έχει πολλαπλάσια καταστροφική ισχύ.

AP Efrem Lukatsky

Σύμφωνα με τον Fabian Hoffmann, ερευνητή πυραυλικών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ο Flamingo μπορεί να εξελιχθεί στην «ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας της Ουκρανίας». Εάν καταφέρει να παραγάγει 3.000-5.000 τέτοιους πυραύλους, ικανούς να καταστρέψουν το 25% της ρωσικής οικονομίας μέσα σε 48 ώρες, τότε «η συνέχιση της ρωσικής επιθετικότητας καθίσταται αδύνατη».

Η Τερέχ τόνισε ότι η εταιρεία της ιδρύθηκε ως απάντηση στη ρωσική εισβολή και όχι για να σχεδιάζει επιθετικά όπλα: «Οι άνθρωποι θέλουν αποτελέσματα, θέλουν να δουν την Κόκκινη Πλατεία στις φλόγες. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε τρομοκράτες όπως οι γείτονές μας. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας».

Συνοψίζοντας, ο Flamingo δεν είναι απλώς ένας ακόμη πύραυλος. Είναι το όπλο που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον πόλεμο Ουκρανίας–Ρωσίας και να λειτουργήσει ως αποτρεπτική δύναμη για το μέλλον.