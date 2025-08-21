Φρανκ Κάπριο: 5 στιγμές του “καλού και συμπονετικού δικαστή” που άφησαν ιστορία

Ο Φρανκ Κάπριο, ο δικαστής που έγινε σύμβολο καλοσύνης και ανθρωπιάς πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Θυμόμαστε πέντε από τις πιο συγκινητικές και αστείες στιγμές του στο δικαστήριο.

Ο Φρανκ Κάπριο, ο συνταξιούχος δημοτικός δικαστής του Ρόουντ Άιλαντ που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως «ο καλός και συμπονετικός δικαστής», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα κοινωνικά δίκτυα, όπου τονίστηκε ότι «έφυγε ειρηνικά» μετά από μια «γενναία και πολύχρονη μάχη».

Ο Κάπριο δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για τη δικαστική του ιδιότητα, αλλά για το ανθρώπινο πρόσωπο που έδινε στη Δικαιοσύνη. Ο ίδιος περιέγραφε την αίθουσα του δικαστηρίου του ως έναν χώρο «όπου οι άνθρωποι και οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται με καλοσύνη και συμπόνια». Με την τηλεοπτική του εκπομπή Caught in Providence, που προβλήθηκε και απέκτησε τεράστια απήχηση διεθνώς, μοιράστηκε με τον κόσμο την ανθρωπιά και το χιούμορ του. Έγινε σύμβολο μιας δικαιοσύνης που δεν περιορίζεται σε νόμους και ποινές, αλλά λάμβανε υπόψη τις ανθρώπινες συνθήκες.

Ο κυβερνήτης Νταν ΜακΚι, με διάταγμά του, έδωσε εντολή οι σημαίες στο Ρόουντ Άιλαντ να κυματίζουν μεσίστιες έως την ημέρα της ταφής του Κάπριο. «Ο δικαστής Κάπριο ήταν ένας θησαυρός για το Ρόουντ Άιλαντ. Καθώς θρηνούμε τον θάνατό του, οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον αγάπησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Μια παρακαταθήκη ανθρωπιάς

Ο Φρανκ Κάπριο υπηρέτησε τη Δικαιοσύνη για περισσότερα από 35 χρόνια, πάντα με το ίδιο χαμόγελο και την ίδια διάθεση να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. «Θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο ως σεβαστός δικαστής, αλλά και ως αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, προπάππους και φίλος. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αμέτρητες πράξεις καλοσύνης που ενέπνευσε», ανέφερε η ανακοίνωση του θανάτου του, καλώντας τον καθένα να φέρει λίγη περισσότερη καλοσύνη στον κόσμο, όπως έκανε και εκείνος κάθε μέρα.

Ακολουθούν 5 από τις καλύτερες στιγμές του στη δικαστική αίθουσα που άφησαν ιστορία:

«Δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο σας, είμαι ένοχη»

Μια κατηγορούμενη παραδέχτηκε αμέσως την ενοχή της, θέλοντας «να μην χάνουμε χρόνο». Ο δικαστής Κάπριο της απάντησε παιχνιδιάρικα: «Προσπαθώ να σας βοηθήσω». Τελικά, αφού προβλήθηκαν τα βίντεο με τις οδικές παραβάσεις της γυναίκας, ο δικαστής μείωσε τα πρόστιμά της και της πρόσφερε ευνοϊκούς όρους πληρωμής.

«Η δύναμη ενός χαμόγελου»

Μια φοιτήτρια έδωσε μια αδύναμη δικαιολογία για κλήση στάθμευσης, αλλά το αυθεντικό χαμόγελό της κέρδισε την καρδιά του δικαστή Κάπριομ ο οποίος διέγραψε την υπόθεση, σημειώνοντας: «Ένα πράγμα που δεν μπορείς να προσποιηθείς είναι το χαμόγελο».

«Πέντε μέρες στη φυλακή»

Μια αγχωμένη μητέρα πέντε παιδιών βρέθηκε αντιμέτωπη με κλήση για υπερβολική ταχύτητα. Ο δικαστής Κάπριο ζήτησε από το παιδί της μία συμβουλή, κι εκείνο είπε αθώα. Όταν ο δικαστής άρχισε να κάνει ερωτήσεις στον μικρό για πιθανές “ποινές” που έπρεπε να επιβληθούν στη μητέρα του, όπως το πρόστιμο των 50 δολαρίων ή πέντε μέρες φυλακή, ο γιος της γυναίκας είπε «πέντε μέρες στη φυλακή», προκαλώντας γέλια.

Ο δικαστής έπειτα απέρριψε την υπόθεση, με το παιδί να επαναλαμβάνει: «Η υπόθεση απορρίπτεται».

Συμπόνια για έναν 96χρονο οδηγό

Ένας 96χρονος άνδρας που κατηγορήθηκε ότι παραβίασε το όριο ταχύτητας σε σχολική ζώνη εξήγησε ότι οδηγούσε σιγά για να πάει τον ανάπηρο γιο του για αιματολογικές εξετάσεις. Ο Κάπριο έδειξε βαθιά κατανόηση, απέρριψε την κλήση και θαύμασε την αφοσίωση του άνδρα στην οικογένειά του.

Η σύζυγος που “έδωσε” τον άνδρα της

Μία από τις πιο ξεκαρδιστικές υποθέσεις που αντιμετώπισε ποτέ ο Κάπριο ήταν όταν ένα ζευγάρι, παντρεμένο επί 43 χρόνια, εμφανίστηκε στο δικαστήριο μόνο και μόνο για να «καρφώσει» η σύζυγος τον άντρα της. Η γυναίκα, ονόματι Λίντα Φιλντς, πήγε στο δικαστήριο με τον σύζυγό της για μια κλήση υπερβολικής ταχύτητας. «Αυτός είναι ο υπέροχος σύζυγός μου. Εγώ πήρα την κλήση· εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητό μου», είπε, κάνοντας την αίθουσα να ξεσπάσει σε γέλια. «Δεν είμαι ένοχη, αυτός είναι».

Όταν ρωτήθηκε για την κλήση, εξήγησε ότι ο άντρας της της είπε «Απλώς πλήρωσέ την», καθώς πέρασε με πορτοκαλί φανάρι. Το ζευγάρι αποφάσισε να τη διεκδικήσει, αλλά αργότερα ανακάλυψαν ότι επρόκειτο για κόκκινο φανάρι. Η Φιλντς αποκάλυψε επίσης ότι ο γιος τους είχε νοσηλευθεί έπειτα από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, και ο άντρας της πήγαινε στο νοσοκομείο τρεις φορές τη μέρα.

Με χιουμοριστικό τόνο, ο Κάπριο τη ρώτησε: «Δηλαδή ήρθες εδώ για να τον ρίξεις στα σκυλιά;». «Δεν θα ρίξω τον εαυτό μου», απάντησε εκείνη.

Μετά από μια ανάλαφρη συζήτηση, η υπόθεση απορρίφθηκε.