ΗΠΑ: Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο, ο πιο συμπονετικός δικαστής στον κόσμο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών o Φρανκ Κάπριο, o δικαστής που συγκίνησε εκατομμύρια με τη συμπόνια του για τους ανθρώπους.

Ο Φρανκ Κάπριο, ο συνταξιούχος δημοτικός δικαστής του Ρόουντ Άιλαντ που έγινε γνωστός παγκοσμίως ως «ο καλός και συμπονετικός δικαστής» και παρουσιαστής της εκπομπής Caught in Providence, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Στους επίσημους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα ανακοινώθηκε την Τετάρτη ότι «έφυγε ειρηνικά» ύστερα από «μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος».

Ο Κάπριο είχε περιγράψει την αίθουσα του δικαστηρίου του ως έναν χώρο «όπου οι άνθρωποι και οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται με καλοσύνη και συμπόνια». Έγινε ευρέως γνωστός για τις στιγμές που ακύρωνε πρόστιμα ή έδειχνε κατανόηση, ακόμα κι όταν όφειλε να αποδώσει δικαιοσύνη, γράφει το CNN.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε αναρτήσει ένα σύντομο βίντεο στο Facebook, λέγοντας ότι είχε «μια υποτροπή», βρισκόταν και πάλι στο νοσοκομείο και ζητούσε από τον κόσμο «να τον κρατήσει στις προσευχές του».

Η εκπομπή του Κάπριο γυριζόταν μέσα στην ίδια την αίθουσα του δικαστηρίου του και ξεχώριζε για το λαϊκό του χιούμορ αλλά και τη συμπόνια του. Αποσπάσματα από το Caught in Providence έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο προβολές στα κοινωνικά δίκτυα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Κάπριο καλλιέργησε μια εικόνα που απείχε πολύ από εκείνη πολλών τηλεοπτικών δικαστών — πιο συμπονετικός, λιγότερο συγκρουσιακός και επικριτικός.

Στα σύντομα βίντεο που ανέβαζε στο YouTube, εμφανιζόταν συχνά να δείχνει κατανόηση απέναντι σε όσους βρίσκονταν ενώπιόν του. Οι περισσότερες παραβάσεις μάλιστα ήταν σχετικά μικρές, όπως η μη χρήση φλας ή μια κλήση για φασαρία σε πάρτι.

Ο Κάπριο αξιοποίησε επίσης τη φήμη του για να αναδείξει ζητήματα, όπως η άνιση πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα.

Μερικές από τις πιο αξέχαστες εμπειρίες του στην αίθουσα του δικαστηρίου τις κατέγραψε στο βιβλίο του Compassion in the Court: Life-Changing Stories from America’s Nicest Judge.

«Η φράση “Με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους” αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, δεν είναι έτσι», έλεγε ο Κάπριο σε ένα βίντεο. «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους αστικές υποθέσεις, όπως ζητήματα υγείας, άδικες εξώσεις, επιδόματα βετεράνων και, ναι, ακόμη και παραβάσεις του ΚΟΚ».

Η θετική προσέγγισή του στο ρόλο του δικαστή του χάρισε εκατομμύρια προβολές. Από τα πιο δημοφιλή βίντεο ήταν εκείνα όπου καλούσε παιδιά στο έδρανο για να τον βοηθήσουν να αποφασίσει την τύχη των ίδιων τους των γονιών. Σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ακούει με κατανόηση μια γυναίκα που είχε χάσει το παιδί της και στη συνέχεια ακυρώνει τα πρόστιμα ύψους 400 δολαρίων που της είχαν επιβληθεί.

Σε ένα άλλο βίντεο, αφού χάρισε την παράβαση για κόκκινο φανάρι σε έναν μπάρμαν που κέρδιζε μόλις 3,84 δολάρια την ώρα, κάλεσε τους θεατές να μη βγαίνουν από το μπαρ χωρίς να πληρώνουν τον λογαριασμό τους.

«Αν κάποιος βλέπει αυτό το βίντεο, θέλω να ξέρει ότι καλύτερα να μη φάει και να φύγει χωρίς να πληρώσει, γιατί θα τον πιάσουν, και τότε οι φτωχοί άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά όλη μέρα για τρία δολάρια την ώρα θα αναγκαστούν να πληρώσουν τον λογαριασμό του», είχε πει χαρακτηριστικά.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένεια του Κάπριο τον περιέγραψε «ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο».

«Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Κάπριο άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου», έγραψαν οι δικοί του άνθρωποι. «Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους τον γνώρισαν».

Λίγες μόλις ώρες πριν από τον θάνατό του, ο Κάπριο ανάρτησε ένα τελευταίο βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου, στο οποίο εξέφραζε την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη και ζητούσε από τους ακολούθους του να τον κρατήσουν στις σκέψεις τους. «Σας απευθύνομαι ξανά, ζητώντας να με θυμάστε στις προσευχές σας ακόμη μια φορά. Σας παρακαλώ, αν δεν είναι πολύ, να με κρατήσετε ξανά στις προσευχές σας», είπε συγκινημένος στο βίντεο.

Ο Κάπριο προερχόταν από ταπεινές καταβολές, ως το δεύτερο από τα τρία αγόρια που μεγάλωσαν στη γειτονιά Federal Hill του Πρόβιντενς, στο Ρόουντ Άιλαντ.

«Ελπίζω οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι οι θεσμοί της διακυβέρνησης μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά όταν ασκούν καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια στις αποφάσεις τους. Ζούμε σε μια ιδιαίτερα συγκρουσιακή κοινωνία», είχε πει το 2017. «Θα ήθελα οι άνθρωποι να δουν ότι μπορούμε να αποδίδουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».