Γαλλία: Ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Εν μέσω κύματος διαδηλώσεων στη Γαλλία, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέλαβε τα ηνία της πρωθυπουργίας της Γαλλίας από τον Φρανσουά Μπαϊρού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο “αλλαγής πολιτικής”

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, πιστός συνεργάτης που επιλέχθηκε από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ως πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε δύο χρόνια, ανέλαβε τα καθήκοντά του σε μια ημέρα εκτεταμένων διαδηλώσεων την Τετάρτη (10/9), που αναδεικνύουν το βάθος της πολιτικής κρίσης στη χώρα.

Χιλιάδες Γάλλοι έχουν βγει σήμερα στους δρόμους της χώρας με κεντρικό σύνθημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα» διαδηλώνοντας κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό που είχε ανακοινώσει ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο Λεκορνί, συντηρητικός προστατευόμενος του Μακρόν και πρώην υπουργός Άμυνας, έφτασε στην πρωθυπουργική κατοικία το μεσημέρι, όπου συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό Μπαϊρού, ο οποίος δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο τη Δευτέρα λόγω των σχεδίων του να μειώσει το υπερβολικό έλλειμμα της χώρας.

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας δήλωσε την Τετάρτη ότι η νέα του κυβέρνηση θα πρέπει να είναι δημιουργική και να συνομιλήσει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να χρειαστεί και αλλαγή πολιτικής.

«Πρέπει να γίνουν αλλαγές, όχι μόνο ως προς τη μορφή ή τη μέθοδο, αλλά και ως προς την ουσία», δήλωσε κατά την τελετή παράδοσης της εξουσίας. «Δεν θα κάνω μεγάλη ομιλία σήμερα. Από το απόγευμα θα συναντηθώ με μέλη των μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων και τις επόμενες ημέρες με άλλα πολιτικά κόμματα και συνδικάτα, και θα έχω την ευκαιρία να εξηγήσω τη θέση μου στον γαλλικό λαό», είπε.

Αφού επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού, δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στη πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή, ανάμεσα στην πολιτική κατάσταση και τις προσδοκίες των γάλλων πολιτών για την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση, την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», τόνισε.

Ανθρωπος του προέδρου και υπουργός σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2017, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ορίσθηκε πρωθυπουργός χθες για να αντικαταστήσει τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, που ανατράπηκε αφού ζήτησε ψήφος εμπιστοσύνης για το σχέδιο του προϋπολογισμού λιτότητας που προέβλεπε οικονομίες ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του υπέρογκου γαλλικού δημόσιου χρέους που έχει φθάσει στο 114% του ΑΕΠ.

Πέμπτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν από την επανεκλογή του το 2022 και τρίτος σε έναν χρόνο αναλαμβάνει την αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης που θα επιβιώσει περισσότερο από τις 91 ημέρες της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ, και τους σχεδόν 9 μήνες της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού. Και έπειτα θα πρέπει να περάσει πριν από το τέλος του έτους απ΄πο το κοινοβούλιο τον προϋπολογισμό.

Η Γαλλία βρίσκεται βυθισμένη σε πολιτικό αδιέξοδο μετά την διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο 2024. Από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν προέκυψε μία κατακερματισμένη, χωρίς πλειοψηφία Εθνοσυνέλευση χωρισμένη σε τρία μπλοκ: την συμμαχία της αριστεράς, την κεντροδεξιά και την άκρα δεξιά.

Ο διορισμός του 39χρονου Σεμπαστιέν Λεκορνί επικρίθηκε αμέσως από την αντιπολίτευση.

Το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής όταν το νέο κυβερνητικό σχήμα θα παρουσιασθεί στην Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με την επιλογή αυτής της προσωπικότητας της δεξιάς ο Εμανουέλ Μακρόν διακινδυνεύει την έκρηξη της κοινωνικής οργής και την δημιουργία θεσμικού αδιεξόδου.