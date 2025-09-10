Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Δύο τραυματίες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Αντίμπ της Γαλλίας. Συνελήφθη ο δράστης.

Ένας δάσκαλος και ένας μαθητής τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου σε σχολείο στην Αντίμπ (Alpes-Maritimes) της Γαλλίας, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Ο δράστης συνελήφθη και οι δύο τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ανέφερε η αστυνομία.

Ο δήμαρχος της Αντίμπ, Ζαν Λεονετί, δήλωσε στην εφημερίδα Nice Matin ότι ο δράστης ήταν «πρώην μαθητής» του σχολείου.