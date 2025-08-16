Γαλλία: Φουντώνει το debate για τα child-free ξενοδοχεία – “Είναι μισαλλόδοξο”

Γαλλίδα γερουσιαστής καλεί σε απαγόρευση των child-free resorts και ξενοδοχείων και τονίζει πως “δεν μπορούμε να οργανώνουμε την κοινωνία απομονώνοντας τα παιδιά”

Child-free resorts και ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες δημιουργούν διακρίσεις, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν μια κοινωνία μισαλλοδοξίας και θα πρέπει να απαγορευτούν, υποστήριξε Γαλλίδα γερουσιαστής, εν μέσω της αυξανόμενης συζήτησης στη Γαλλία για το αν είναι απάνθρωπο να αποκλείονται τα παιδιά από τις διακοπές.

«Δεν μπορούμε να οργανώνουμε την κοινωνία απομονώνοντας τα παιδιά από εμάς, με τον ίδιο τρόπο που κάποια καταστήματα δεν δέχονται σκύλους», δήλωσε η σοσιαλίστρια γερουσιαστής και πρώην υπουργός Οικογένειας της Γαλλίας, Λορένς Ροσινιόλ, σύμφωνα με τον Guardian. «Τα παιδιά δεν είναι ενοχλητικά κατοικίδια».

Τον περασμένο μήνα, η Γαλλίδα υφυπουργός αρμόδια για την παιδική ηλικία, Σάρα Ελ Αΐρι – η οποία είχε προειδοποιήσει ότι τα ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες «δεν αποτελούν μέρος της [γαλλικής] κουλτούρας, δεν είναι η φιλοσοφία μας και δεν θέλουμε να τα δούμε να γίνονται ο κανόνας στη χώρα μας» – εγκαινίασε το βραβείο Family Choice, στο πλαίσιο αυτού που αποκάλεσε «μάχη ενάντια στη νέα τάση του no kids».

Η Ελ Αΐρι κάλεσε τους Γάλλους γονείς να ψηφίσουν για τους αγαπημένους τους φιλικούς προς τα παιδιά προορισμούς, ως έναν τρόπο «να ξαναβάλουμε τα παιδιά στην καρδιά του δημόσιου χώρου» και να αντισταθούν στον κλάδο των adults-only. «Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να εδραιωθεί στην κοινωνία μας η ιδέα ότι τα παιδιά δεν είναι ευπρόσδεκτα σε μια ταράτσα εστιατορίου», δήλωσε στο περιοδικό Parents.

Ωστόσο, η Ροσινιόλ τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάει πιο πέρα, ζητώντας κοινοβουλευτική συζήτηση για την πρότασή της να καταστεί παράνομος ο αποκλεισμός παιδιών από χώρους στη Γαλλία. Όπως είπε, τα child-free μέρη ισοδυναμούν με το «να οργανώνουμε την κοινωνία γύρω από την μισαλλοδοξία των ανθρώπων για τους άλλους» και λειτουργούν «ως θεσμοθέτηση και νομιμοποίηση της μισαλλοδοξίας». Κατά την ίδια, αυτά τα θέρετρα «επιτρέπουν στους ανθρώπους να λένε: “Δεν μου αρέσουν τα παιδιά και δεν θέλω να τα βλέπω”. Και αυτό δεν είναι αποδεκτό, γιατί το να μην σου αρέσουν τα παιδιά σημαίνει να μην σου αρέσει η ίδια η ανθρωπότητα».

Τα child-free resorts και ξενοδοχεία – που συχνά διαφημίζονται με εικόνες χαλαρών ενηλίκων σε ξαπλώστρες, χωρίς παιδιά που φωνάζουν ή βουτούν στην πισίνα – έχουν επεκταθεί τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, με τις επιχειρήσεις να υποστηρίζουν ότι η ζήτηση αυξήθηκε μετά τα lockdown του κορονοϊου. Για δεκαετίες, ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες ήταν δημοφιλή σε περιοχές όπως το Μεξικό και η Κεντρική Αμερική, η Ταϊλάνδη και η Ελλάδα, προσελκύοντας πολλούς τουρίστες από τη βόρεια Ευρώπη, ανάμεσά τους Γερμανούς και Βρετανούς. Στη Νότια Κορέα, επίσης, έχει παρατηρηθεί άνοδος σε child-free καφέ και εστιατόρια.

Ωστόσο, η Γαλλία – παραδοσιακά προσανατολισμένη στην οικογένεια και με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρώπη – έχει αντίθετα καλλιεργήσει υπερηφάνεια για τις family-friendly τουριστικές της επιλογές, από τεράστιες νεροτσουλήθρες σε ξενοδοχεία μέχρι κάμπινγκ με παιδικές λέσχες. Στη Γαλλία υπάρχουν σχετικά λίγα ξενοδοχεία και θέρετρα αποκλειστικά για ενήλικες, τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν μόλις στο 3–5% του συνολικού τουρισμού, πολύ λιγότερο από την Ισπανία, που είναι ηγέτης στην αγορά.

Καθώς η γεννητικότητα στη Γαλλία μειώνεται και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλά για μια «δημογραφική ανασυγκρότηση» με πολιτικές υπέρ των παιδιών, αναζωπυρώνεται η συζήτηση για τον ολοένα μικρότερο χώρο που κατέχουν τα παιδιά στην κοινωνία. Έκθεση ειδικών πέρυσι σχετικά με τη μείωση του χρόνου οθόνης των παιδιών στη Γαλλία τόνιζε ότι τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν περισσότερες εναλλακτικές δραστηριότητες και να καταλάβουν την «δικαιωματική τους θέση» στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου και του «δικαιώματος να κάνουν φασαρία».

Η Βερονίκ Σιγκέλ, πρόεδρος του τμήματος ξενοδοχείων του συνδικάτου UMIH, ανέφερε ότι τα child-free ξενοδοχεία είναι «εξαιρετικά σπάνια» στη Γαλλία σε σχέση με το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων. Όπως είπε, απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη αγορά και τα ξενοδοχεία απλώς ανταποκρίνονται στη ζήτηση των πελατών. Και πρόσθεσε: «Για όσους αναζητούν προορισμούς μόνο για ενήλικες, αν δεν υπάρχουν πια στη Γαλλία επειδή θα θεωρούνται παράνομα, θα πάνε στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες ή ακόμα πιο μακριά;»

Ο Βενσάν Λαγκάρντ, αναπληρωτής καθηγητής επιχειρηματικότητας και διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Λιμόζ, που μελετά το επιχειρηματικό μοντέλο των child-free resorts, δήλωσε ότι ο βασικός λόγος που οι παραθεριστές τα επιλέγουν δεν είναι επειδή μισούν τα παιδιά, αλλά επειδή χρειάζονται ξεκούραση.

Ο Λαγκάρντ σημείωσε: «Υπάρχει ένα είδος σωματικής και ψυχικής εξάντλησης στη γαλλική κοινωνία αυτή τη στιγμή, μια ανάγκη να αποσυνδεθεί κανείς από τα επαγγελματικά και οικογενειακά βάρη. Είναι πολύ πιο περίπλοκο από το απλό “δεν μου αρέσουν τα παιδιά”, γιατί η έρευνά μου έδειξε ότι περίπου το ένα τρίτο ή και περισσότεροι από αυτούς τους παραθεριστές ήταν εξαντλημένοι γονείς που χρειάζονταν ένα διάλειμμα από την οικογένειά τους. Δεν ήταν ότι δεν τους άρεσαν τα παιδιά, απλώς χρειάζονταν μια παύση από τον ρυθμό της υπόλοιπης χρονιάς. Παρατήρησα επίσης δασκάλους ή ανθρώπους που εργάζονται με παιδιά. Δεν πρόκειται για άτομα που δεν αγαπούν τα παιδιά, αλλά για ανθρώπους που χρειάζονται λίγο χρόνο μακριά τους».